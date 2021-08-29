В Кыргызстане назначена дата выборов в Жогорку Кенеш

В Кыргызстане президент Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". Об этом сегодня, 29 августа, сообщает официальный сайт главы государства.

Указом президента 28 ноября текущего года определяется днем проведения выборов депутатов ЖК.

Согласно Конституции КР, принятой на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года, Жогорку Кенеш состоит из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет.

Порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша определяется конституционным законом.

27 августа 2021 года вступил в силу конституционный Закон КР "О внесении изменений в конституционный Закон КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", который предусматривает новый порядок избрания депутатов ЖК.

Согласно внесенным изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Таким образом, изменение количества депутатов, требований к кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша, внедрение новой избирательной системы, предусматривает назначение и проведение новых выборов депутатов Жогорку Кенеша КР очередного созыва.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики Президент назначает выборы в Жогорку Кенеш.

Данный Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.