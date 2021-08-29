В Бишкеке открыли парк Ынтымак-II

В Бишкеке вчера, 28 августа, состоялось открытие нового парка Ынтымак (вторая очередь) в южной части города на пересечении улиц Масалиева и Токтоналиева. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

В церемонии открытия приняли участие председателя Кабинета министров КР Улукбек Марипов, мэра Бишкека Айбек Джунушалиев, председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев.

Во время открытия парка также состоялась церемония вручения сертификата капитану мужской команды по волейболу Каныбек уулу Онолбеку.

Также гости парка стали свидетелями создания художественных рисунков юными дарованиями, выставки "Мое отчество - Кыргызстан", посмотрели показательные выступления по спортивным играм.

Главная идея при создании новой зоны отдыха – национальные мотивы, отражающие богатое духовное наследие нации. У парка два входа: со стороны улицы Токтоналиева и улицы Масалиева.

Сердцем парка стал амфитеатр на 800 посадочных мест со сценой в виде юрты. Отделка выполнена из природного камня сары таш, а пол покрыт обожженным гранитным камнем. А стены украшает декоративные панно в виде барельефов с имитацией "саймалуу таш" и кыргызскими петроглифами. В основу данных панно легли картины, созданные известным кыргызским художником Майрамкулом Асаналиевым.

В ночное время амфитеатр удивит красивым освещением. Посещать концертную площадку смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. С северо-восточной стороны для них оборудован пандус.

С тыльной части амфитеатра поочередно чередуются зеленые площадки с ландшафтными композициями в сочетании с каменными валунами и растениями: туя Смарагд, можжевельники Мун Глоу, Голд Стар, Блю Чип, можжевельник Хиберника, гортензия метельчатая, магнолия, кизильник горизонтальный, барбарис Тумберга форма краснолистная.

В восточной части парка установлена площадка для национальной игры "Ордо". В северной части парка размещена инклюзивная площадка для детей с ограниченными и неограниченными возможностями здоровья. Рядом расположено административное здание с медпунктом, пунктом охраны, а также комнаты матери и ребенка.

Прохладу отдыхающим парка будут создавать фонтан с большой чашей бассейна с террасой, фонтанный комплекс с инсталляцией "комуз" на основании которого размещен рокарий в виде природного элемента.

Особенность нового парка – ручей и пруд. Ручей оборудован гейзерами и подсветкой.

Для полива реабилитирована законсервированная ранее городская скважина, расположенная на территории указанного парка. Зеленые насаждения будут питаться двумя методами: капельным и дождеванием.

Для удобства посетителей парка в северной части расположена гостевая автомобильная парковка на 105 машин, а по периметру парка проложена велодорожка.