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Прошли похороны Чынгыза Абдыраева, застреленного милиционером

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- Н Крайнова
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Сегодня, 29 августа, в Бишкеке прошли похороны 32-летнего Чынгыза Абдыраева, застреленного сотрудником патрульной службы милиции.

На похороны приехал замминистра МВД Суйун Омурзаков и начальник столичного ГУВД Азамат Ногойбаев и выразили соболезнования семье погибшего.

Родственники и друзья погибшего сообщают, что Чынгыз был единственным сыном у матери, рос без отца и собирался осенью жениться.

Напомним, в Бишкеке 27 августа сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины. Сначала в ГУВД сообщили, что водитель провоцировал милиционера на конфликт и драку, пытался выхватить табельное оружие. Но после просмотра видеозаписей было установлено, что инспектора Д.Ж. соврал.

Инспектора Д.Ж. водворили в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Кроме того ГКНБ были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР заместитель командира роты полка УПСМ ГУВД г.Бишкек А.Н., младшие инспектора 3 взвода 2 роты полка УПСМ ГУВД г.Бишкек Б.Э. и Б.А. Задержанные подозреваются в укрывательстве особо тяжкого преступления и злоупотреблении должностным положением


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URL: https://www.vb.kg/405631
Теги:
убийство, похороны, Бишкек, Патрульная милиция
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