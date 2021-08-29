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Кыргызская диаспора в РФ проводит мероприятия в честь Дня независимости КР

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- Евгений Денисенко
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В регионах России кыргызстанцы продолжают проводить мероприятия, посвященные отмечаемому 31 августа Дню независимости республики. Целую программу по этом поводу разработали и реализуют в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

"Из-за ковидных ограничений, все еще действующих в российской столице, мы, к сожалению, не можем организовать на одной площадке масштабные события. Но проводим мероприятия в различных местах по различным направлениям – культурного, образовательного, просветительского, спортивного характера. Работаем во взаимодействии с посольством Кыргызстана в России, с местными властями", - говорит почетный председатель этого Совета Раимкул Аттокуров.

По его словам, без таких мероприятий не обходится ни одна из последних нескольких недель. В частности, 29 августа был устроен турнир по настольному теннису, а на 31-е число запланированы соревнования по борьбе. В разработанной программе также – концерты художественной самодеятельности, кинопросмотры, обсуждения актуальных тем, посвященных истории ио современности Кыргызстана, кыргызско-российским отношениям, вопросам пребывания граждан КР на территории РФ.

Поучаствовать в таких событиях приглашаются представители других национальных сообществ в Москве, сами россияне, все желающие.

Посвящают свои инициативы памятной дате кыргызстанцы и в других регионах РФ. Ряд культурных и спортивных мероприятий, реализуется при содействии генерального консульства КР в Новосибирске. Одним из них стал турнир по волейболу на кубок этого дипучреждения, прошедший в городе Бердск Новосибирской области. Аналогичный турнир, организованный диаспоральным объединением "Кыргызстан-Урал" при поддержке генерального консульства КР Екатеринбурге, стартовал в столице Свердловской области. Немного раньше совместно с Библиотечным центром "Екатеринбург" здесь был устроен показ художественного фильма "Потомок белого барса" режиссера Толомүша Океева.

Мероприятия, посвященные 30-летию независимости Кыргызстана, проходят в эти дни и в Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске, Оренбурге, других городах, о чем сообщают почетные консульства КР в них или же руководители местных кыргызских диаспор. Все проводится по согласованию с местными властями, с соблюдением требований антиковидного характера.


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URL: https://www.vb.kg/405637
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