Погода
$ 84.46 - 84.81
€ 98.85 - 100.35

Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство новой ГЭС "Бала-Саруу"

283  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане президент республики Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, в рамках рабочей поездки в Таласскую область заложил капсулу под строительство новой гидроэлектростанции "Бала-Саруу" при Кировском водохранилище. Об этом сообщает официальный сайт президента.

При содействии Министерства энергетики и промышленности КР, ОАО "Национальная холдинговая компания", ОАО "Чакан ГЭС" приступила к реализации проекта строительства "Бала-Саруу" ГЭС на нижнем бьефе Кировского водохранилища. В соответствии с разработанной дорожной картой, проект должен быть завершен в декабре 2022 года.

"Бала-Саруу" ГЭС позволит максимально эффективно использовать гидроэнергетические ресурсы Кировского водохранилища Таласской области, которые с момента строительства водохранилища и до настоящего времени не были задействованы.

Проект строительства "Бала-Саруу" ГЭС подразумевает строительство ГЭС с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт, со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 млн кВтч.

Объем требуемых источников финансирования, согласно разработанного ТЭО, составляет 22,9 млн долларов США. В настоящее время вопрос источника финансирования решается с Российско-Кыргызским Фондом развития и находится в продвинутой фазе.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что строительство Бала-Саруу ГЭС даст большой импульс для увеличения государственных генерирующих мощностей, а также создаст благоприятные условия для социально-экономического развития Кыргызстана. Режим работы "Бала-Саруу" ГЭС будет синхронизирован с ирригационным режимом работы Кировского водохранилища, будет установлено современное оборудование с использованием новейших технологий. Будет модернизировано механическое оборудование плотины. Также будут внедрены новейшие системы учета объема воды, поступающей в Кировское водохранилище и из него. Все эти меры существенно улучшат работу Кировского водохранилища и помогут использовать накопленный объем воды для орошения.

По его словам, проектирование и строительство новых ГЭС, монтажные работы будут производиться отечественными компаниями. В ходе реализации этого проекта произведенная электроэнергия будет продаваться, а вырученные средства будут использоваться для покрытия финансовых обязательств. Тем самым, не будет нагрузки на государственный бюджет.

"Бала-Саруу" ГЭС станет государственным локомотивом малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике. Я уверен, что проект будет завершен в срок, благодаря постоянным усилиям и настойчивости в решении поставленных задач. В связи с этим поручаю всем профильным государственным органам обратить особое внимание на приоритеты данного объекта и принять своевременные, эффективные меры по решению вопросов строительства. Министерство энергетики и промышленности несет ответственность за полную, успешную и качественную реализацию проекта", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Вместе с тем Глава государства добавил, что в настоящее время помимо "Бала-Саруу" ГЭС, разрабатывается проект запуска второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, модернизация Токтогульской и Ат-Башинской ГЭС, проекты строительства малых ГЭС при Папанском, Орто-Токойском, Торт-Кульском водохранилищах, а также проекты строительства Камбаратинской ГЭС-1 и Кара-Кульской ГЭС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405643
Теги:
ГЭС, Таласская область, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  