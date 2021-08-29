Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство новой ГЭС "Бала-Саруу"

В Кыргызстане президент республики Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, в рамках рабочей поездки в Таласскую область заложил капсулу под строительство новой гидроэлектростанции "Бала-Саруу" при Кировском водохранилище. Об этом сообщает официальный сайт президента.

При содействии Министерства энергетики и промышленности КР, ОАО "Национальная холдинговая компания", ОАО "Чакан ГЭС" приступила к реализации проекта строительства "Бала-Саруу" ГЭС на нижнем бьефе Кировского водохранилища. В соответствии с разработанной дорожной картой, проект должен быть завершен в декабре 2022 года.

"Бала-Саруу" ГЭС позволит максимально эффективно использовать гидроэнергетические ресурсы Кировского водохранилища Таласской области, которые с момента строительства водохранилища и до настоящего времени не были задействованы.

Проект строительства "Бала-Саруу" ГЭС подразумевает строительство ГЭС с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт, со среднегодовой выработкой электроэнергии в размере 92 млн кВтч.

Объем требуемых источников финансирования, согласно разработанного ТЭО, составляет 22,9 млн долларов США. В настоящее время вопрос источника финансирования решается с Российско-Кыргызским Фондом развития и находится в продвинутой фазе.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что строительство Бала-Саруу ГЭС даст большой импульс для увеличения государственных генерирующих мощностей, а также создаст благоприятные условия для социально-экономического развития Кыргызстана. Режим работы "Бала-Саруу" ГЭС будет синхронизирован с ирригационным режимом работы Кировского водохранилища, будет установлено современное оборудование с использованием новейших технологий. Будет модернизировано механическое оборудование плотины. Также будут внедрены новейшие системы учета объема воды, поступающей в Кировское водохранилище и из него. Все эти меры существенно улучшат работу Кировского водохранилища и помогут использовать накопленный объем воды для орошения.

По его словам, проектирование и строительство новых ГЭС, монтажные работы будут производиться отечественными компаниями. В ходе реализации этого проекта произведенная электроэнергия будет продаваться, а вырученные средства будут использоваться для покрытия финансовых обязательств. Тем самым, не будет нагрузки на государственный бюджет.

"Бала-Саруу" ГЭС станет государственным локомотивом малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике. Я уверен, что проект будет завершен в срок, благодаря постоянным усилиям и настойчивости в решении поставленных задач. В связи с этим поручаю всем профильным государственным органам обратить особое внимание на приоритеты данного объекта и принять своевременные, эффективные меры по решению вопросов строительства. Министерство энергетики и промышленности несет ответственность за полную, успешную и качественную реализацию проекта", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Вместе с тем Глава государства добавил, что в настоящее время помимо "Бала-Саруу" ГЭС, разрабатывается проект запуска второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2, модернизация Токтогульской и Ат-Башинской ГЭС, проекты строительства малых ГЭС при Папанском, Орто-Токойском, Торт-Кульском водохранилищах, а также проекты строительства Камбаратинской ГЭС-1 и Кара-Кульской ГЭС.