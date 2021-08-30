Грустная ярмарка. Мало фермеров приехали в Бишкек продавать свой урожай

Всю прошлую неделю многие СМИ республики публиковали объявления о намерении Минсельхоза провести 29 августа в центре Бишкека ярмарку сельскохозяйственной продукции. Анонсировалось также, что цены на ней будут ниже рыночных. В принципе, так оно и было. Только вот сельхозпродукции продавалось не так много, да и горожан было почему-то мало.

В объявлениях указывалось, что сахар на ярмарке будет реализовываться по 55-56 сомов, говядина - по 450, баранина - по 450-46- сомов, яйца - по 50-65 сомов, помидоры - по 22-23 сома, огурцы по 20-30 сомов, другие овощи - на 15 процентов дешевле макароны - на 17--20 процентов, а рыба и мед на 8-10 процентов.

Начнем с того, что сахара и конины, корреспондент VB.KG. вообще не нашел. Говядина реализовывалась только у одного продавца. Но по 420 сомов. "Мы решили сделать приятный подарок бишкекчанам к празднику, - сообщила продавец мяса фермер из Тонского района Иссык-Кульской области Мыскат Смагунова, - кроме того, надоело со своей продукцией проситься на столичные рынки. Там нужно за все платить. А на ярмарке никаких платежей не нужно. Приезжай и торгуй. Мыскат Смагуновой можно было сказать большое спасибо, если бы ни одно "но". Мясо у нее было почему-то темное,очевидно, - залежалое. Поэтому и очереди у прилавка фермерши из Иссык-Куля не наблюдалось.

Крестьянка из села Александровка Московского района Музафара Жаги реализовывала овощи по очень низким ценам. К примеру, морковь она продавала по 25 сомов. Фантастика по нынешним временам. "Могла бы дешевле, - призналась нашему корреспонденту сельчанка,- но только выращивание овощей сейчас - дело хлопотное, затратное. За все нужно большие деньги платить: воду, семена, да и наемные рабочие бесплатно работать не станут. А нас еще горожане ругают за высокие цены, но мы не можем работать себе в убыток".

К возможности реализовывать свою продукцию на рынках Бишкека Музафара тоже относится скептически. "Нам редко удается пробиться к прилавку, - призналась она, - всю продукцию перекупщики забирают".

Продавали на ярмарке свою продукцию несколько крупных мукомольных предприятий. Переработчики сдержали свое слово - цены на свою продукцию не задирали. Реализатор муки Кадырбек Маширипов заявил корреспонденту: "Продаем продукцию по заводским ценам. То есть, без всяких торговых накруток. Особой выгоды нам от этого нет, зато не будет проблем со сбытом. Успеем продать ее быстрее конкурентов".

Очищенная форель на ярмарке реализовывалась по 500 сомов за килограмм - неплохо. Большие яйца продавались по 100 сомов, маленькие - по 70. У покупателей был выбор, и они им смело пользовались. Меда было - сколько угодно. И цена на него не казалась гостям ярмарки заоблачной.

И все же: почему на ярмарку приехало мало фермеров? Ответ оказался на удивление прост. Как признался продавец фруктов и яблок из Иссык-Кульской области Канат Мамбетсариев, его односельчане начали вывозить свой урожай за рубеж. "Это намного выгоднее", - признался садовод.

Странные дела творятся в нашем королевстве. Сельхозпроизводители думают в первую очередь о зарубежном покупателе, а вопросы насыщения внутреннего рынка для них почему-то кажутся второстепенными. Такой, мягко говоря, парадоксальной ситуации ни в одной стране мира нет.

А вот почему на ярмарке было мало горожан - неизвестно. Может быть, люди еще в отпуске, но скорее всего они не соблазнились незначительно сниженными ценами.