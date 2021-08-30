ЦИК КР выступил с обращением к избирателям и политическим партиям

В Кыргызстане Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов выпустила обращение к избирателям, политическим партиям, СМИ и участникам избирательного процесса.

В своем обращении ЦИК сообщил, что 28 ноября состоятся выборы по новому порядку, по смешанной избирательной системе:

избрание 54 депутатов по пропорциональной системе (открытый список кандидатов-голосование за список кандидатов политических партий, а также за отдельных кандидатов в списке кандидатов по единому избирательному округу); избрание 36 депутатов по мажоритарной системе (голосование за кандидатов по одномандатному избирательному округу).

Также сообщается, что на государственном портале www.tizme.gov.kg за 80 календарных дней до дня выборов, т.е. до 9 сентября 2021 года будет размещен предварительный список избирателей, составленный в разрезе округов, участков, районов и городов, где граждане могут уточнить данные о себе.

В течение 5 календарных дней после назначения выборов (3 сентября 2021 года – последний день подачи уведомления) политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить в ЦИК письменное уведомление об участии в выборах. Право выдвигать списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша имеют политические партии, прошедшие государственную регистрацию и/или перерегистрацию в установленном порядке.

В соответствии с Конституционным законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.

Предвыборная агитация начнется с 29 октября и продлится до 8:00 часов 27 ноября 2021 года.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Кыргызской Республике и в мире в целом, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации мероприятий (проведение съездов, дебатов, встреч) необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила:

- проведение дезинфекции помещений и поверхностей;

- соблюдение дистанции в 1,5-2 метра друг от друга;

- использование санитайзеров, одноразовых масок и перчаток;

- контроль температуры участников;

- постоянная дезинфекция используемых материалов и предметов.