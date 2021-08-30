ЦИК КР выступил с обращением к избирателям и политическим партиям

В Кыргызстане Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов выпустила обращение к избирателям, политическим партиям, СМИ и участникам избирательного процесса.
В своем обращении ЦИК сообщил, что 28 ноября состоятся выборы по новому порядку, по смешанной избирательной системе:
Также сообщается, что на государственном портале www.tizme.gov.kg за 80 календарных дней до дня выборов, т.е. до 9 сентября 2021 года будет размещен предварительный список избирателей, составленный в разрезе округов, участков, районов и городов, где граждане могут уточнить данные о себе.
В течение 5 календарных дней после назначения выборов (3 сентября 2021 года – последний день подачи уведомления) политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить в ЦИК письменное уведомление об участии в выборах. Право выдвигать списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша имеют политические партии, прошедшие государственную регистрацию и/или перерегистрацию в установленном порядке.
В соответствии с Конституционным законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Кыргызской Республике и в мире в целом, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации мероприятий (проведение съездов, дебатов, встреч) необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила:
- проведение дезинфекции помещений и поверхностей;
- соблюдение дистанции в 1,5-2 метра друг от друга;
- использование санитайзеров, одноразовых масок и перчаток;
- контроль температуры участников;
- постоянная дезинфекция используемых материалов и предметов.