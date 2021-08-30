Будьте осторожные во время поездок. Гороскоп с 30 августа по 5 сентября

Непродуманные действия в последние дни лета и первые дни осени приведут к просчётам и недомогания, поскольку Луна убывает всю неделю и трата энергии впустую станет причиной ухудшения самочувствия. Понедельник посвятите образования и получению знаний. Даже советы и критика знакомых и близких людей способны остановить от рискованных и авантюрных дел, отказаться от непродуктивных дел. Вторник, четверг и пятница – дни заблуждения и рассеянности. Погнавшись за призрачными целями, можно потерять время и деньги. Рассеять иллюзии позволит критичность и объективность мышления. Будьте осторожные во время поездок. Повышается риск происшествий. Погодные условия могут оказаться сложными, что также станет причиной аварий на дорогах. В течение этих дней повышается риск отравлений и проблем с кишечником. В среду удастся привести эмоции в равновесие, а наиболее гармоничные дни – суббота и воскресенье. Первые осенние выходные благоприятствуют деловым встречам, поездкам, покупкам и, конечно, романтике. Первое дыхание осени будет настраивать на романтичную волну. Удачно пройдут вечеринки и свидания. Суббота и воскресенье благоприятны для косметологических процедур и окрашивания волос.

Овен – общение и непродолжительные поездки помогут справиться с возникшей на работе апатией. Допущенные в работе ошибки могут отбить желание что-либо делать, поскольку попытки их исправить создадут дополнительные сложности. Смена обстановки освободит от навязчивых мыслей. Деловое и дружеское общение вернут хорошее настроение, а вернувшись к зависшей работе, вы кардинально поменяете подход, что позволит выбраться из тупика.

Телец – грамотно выстроенная стратегия в разговоре с руководством поможет получить желаемые результат, а также долгожданные документы. Полагаясь на содействие знакомых, вы проведёте впустую время, выслушивая заоблачные обещания и рассказы о несуществующих подвигах. Потратив это время на поездки, а также на вечеринки или деловые встречи, которые организуете по своему усмотрению, вы претворите в жизнь амбициозные планы и увлекательно проведёте последние дни лета.

Близнецы – необязательность руководства и влиятельных людей разочарует, но это не повод уходить в депрессию. Срывая своё разочарование на домочадцах, вы усложните отношения ещё и в доме. Общение с давними знакомыми вдохновит на реализацию непродолжительных , но успешных проектов. Победы помогут в корне поменять планы и образ жизни, что откроет возможности для роста доходов. Покупки, а также преобразования в доме станут важным шагом в победе над депрессией.

Рак – освободитесь от навязчивого желания дальних поездок. Полагая что для решения проблем достаточно покинуть родной край, вы заблуждаетесь. Достаточно поменять своё окружения и ваш образ жизни также изменится. Вы заметите возможности для развития, что позволит в ближайшее время не только увеличить доходы и сделать долгожданные покупки, но и устроить личную жизнь. Появится возможность рассчитаться с долгами и подготовить стратегию по развитию своего дела.

Лев – критика и советы друзей остановят от рискованного шага, который вы уже готовы сделать, в надежде получить лёгкие и большие доходы. Появятся реальные планы, что станет основой для перспективного сотрудничества, а также посодействует возобновлению давней дружбы и деловых связей, а продолжение обучения обеспечит знаниями, которые пригодятся в ближайшее время. Вам будет что предложить влиятельным людям, и разговор положительно отразится на карьере или собственном бизнесе.

Дева – вы можете потратить уйму времени, доказывая очевидные вещи собеседникам. Разговор превратится в бессмысленный обмен мнениями, поскольку ваши слова не будут принимать всерьёз. Займитесь делами, которые сейчас могут пополнить вашу казну. Предстоит приложить немало усилий для завершения начатой работы, но игра будет стоить свеч. Вы хорошо зарекомендуете себя и руководство оценит ваши старания. Возможно получение дополнительной работы, либо продвижение по карьерной лестнице.

Весы – страх неудач станет главной причиной пробуксовок в делах, депрессии и ухудшения самочувствия. Придавая много значения своим и чужим ошибкам, вы рискуете повторить неудачный опыт. Отбросив сомнения, вы сможете с лучшей стороны представить себя во время деловых встреч и очаровать своим обаянием во время свиданий. Одержанные победы укрепят веру в себе и настроят на покорение новых высот. Продуктивно сложатся дальние поездки, а выбор обучающих тренингов обеспечит недостающими знаниями.

Скорпион – полагаясь на собственную интуицию вы сделаете не только безупречный выбор в работе, но и выявите людей, которые искусно маскировались под ваших преданных друзей. Очистив свой круг общения от завистников и праздных личностей, вы избавитесь от балласта и обзаведётесь ценными знакомствами. Появятся идеи по разрешению финансовых вопросов, что позволит наполнить казну и совершить выгодные покупки и сделки.

Стрелец – лёгкий путь к успеху окажется обманчивым, а щедрые обещания влиятельных людей окажутся пустым звуком. На помощь придут друзья, деловые партнёры и сослуживцы. Придётся немало потрудится, для претворения в жизнь предложенных планов, зато результат окажется впечатляющим. Возможно много непродолжительных поездок, а также общения, в том числе и через социальные сети. Собранность и пунктуальность позволят всюду успеть.

Козерог – можно бесконечно долго строить заоблачные планы, уповая на чудеса, но реальность окажется иной, а потому возьмите на вооружение предложения руководства и влиятельных людей. Предстоит много работы, а возможно и пребывания в очередях ради получения документов, но в итоге вы сумеете пополнить казну и станете обладателями заветной бумаги без всяких посредников. Удастся продолжить обучение или отправиться в дальнюю поездку.

Водолей – в поисках лёгких доходов, вы истратите время и деньги, только опустошив свой кошелёк. Ценная информация и знания придут от давних знакомых и людей из-за рубежа. Скорее всего они развеют ваши мифические планы по быстрому обогащению, но обозначат цели, которые вполне достижимы если приложить силы для их достижения. Шаг за шагом претворяя в жизнь полученные советы и предложения, вы достигнете устойчивости в делах и доходов, укрепив и личные отношения.

Рыбы – делая ставку на деловых партнёров и знакомых, вы преувеличиваете их возможности, пытаясь желаемое выдать за действительное. Избегая трудной работы, вам всё же придётся засучить рукава и сделать её. В процессе работы вы поймёте, что сложности это плоды вашего воображения, а потому цели окажутся достижимыми. Удастся пополнить казну, справиться с тревогами, а заодно и преодолеть проблемы со здоровьем, значение которых вы также преувеличивали.

Астролог Андрей Рязанцев