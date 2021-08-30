"Северэлектро" купит услуги охраны более чем на 11 миллионов сомов

Открытое акционерное общество "Северэлектро" объявило конкурс на покупку охранных услуг. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Общая сумма тендера составляет 11,4 миллиона сомов. Из них 4,1 миллилона сомов компания планирует потратить на охрану объектов в Бишкеке, оставшуюся сумму - на объекты Чуйской области.

Уточняется, что объекты ОАО "Северэлектро" должны охраняться согласно постановлению правительства "Требования к режиму функционирования и эксплуатации стратегических объектов.