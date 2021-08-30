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Прогноз погоды 30 – 31 августа. Сегодня без осадков

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- Н Крайнова
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Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату КР (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды 30 – 31 августа.

Бишкек:

30 августа и 31 августа ночью без осадков.

31 августа днем возможен кратковременный дождь, гроза.

Чуйская область:

30 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

31 августа ночью в горных районах кратковременные дожди, грозы, в зоне земледелия без осадков. Днем в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне без осадков.

Каракол, Чолпон-Ата:

30 -31 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза.

По данным сайта world-weather

Сегодня 30 августа, погода +30°C. Частично облачно, ветер свежий, северо-восточный 9.4 м/с. Атмосферное давление 693 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 20%.

Ночью, 31 августа, температура воздуха понизится до +22°C, ветер изменится на южный 6.2 м/с. Давление понизится и составит 692 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +28°C, a ночью 01 сентября не опустится ниже +21°C. Ветер будет южный в пределах 6.4 м/с.


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