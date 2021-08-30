Погода
$ 84.44 - 84.80
€ 98.85 - 100.35

Российский тренер отсудил у футбольного клуба из Узбекистана более $1,6 млн

119  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по делу Андрея Канчельскиса против "Навбахора" в пользу российского тренера. Речь идет о многомесячной невыплате зарплаты со стороны клуба.

Общая сумма принятых претензий составила более 1,6 миллиона долларов плюс проценты. У "Навбахора" есть 30 дней на осуществление выплат, решение обжалованию не подлежит, пишут российские СМИ.

Канчельскис работал в "Навбахоре" с октября 2018 года по июнь 2019-го, в августе того же года он вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. В октябре 2020 года он покинул занимаемый пост, причиной стали задолженности по зарплате и невыполнение клубом обязательств по ее выплатам.

При Канчельскисе "Навбахор" впервые за 13 лет выиграл бронзовые медали чемпионата Узбекистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405659
Теги:
Узбекистан, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  