Медиация вместо суда. ТОП-7 причин, почему лучше пойти к медиатору

Администрация президента и Кабинет министров Кыргызской Республики совместно с партнерами провели 27 августа обсуждение системы урегулирования споров, в том числе через применение медиации. Почему тема медиации интересна для правительства и как она может разгрузить суды, помогая людям добиться справедливого решения?

По словам заместителя завотделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации президента Алии Ширинбаевой, неслучайно в Кыргызстане ввели институт медиации в 2018 году.

"Механизмы использования внесудебного и досудебного урегулирования (медиации) имеют прямое влияние на инвестиционную привлекательность и развитие экономики страны в целом. Активное использование медиации в спорах, например, между налогоплательщиком и госорганами, могло бы привести к более конструктивному диалогу между ними", - сказала она.

Медиация – это внесудебный альтернативный способ разрешения споров с привлечением беспристрастного медиатора. Она проводится на принципах добровольности, сотрудничества, равноправия, нейтральности медиатора и конфиденциальности. Важнее всего то, что решение принимается самими сторонами с учетом интересов каждого.

Можно применять медиацию как в семейных и трудовых спорах, так и бизнес может законно применять медиацию в спорах с партнерами, поставщиками, клиентами, работниками или должниками.

Медиация имеет существенные преимущества по сравнению с традиционными судебными процессами. Внизу представляем ТОП-7 преимуществ медиации.

№1. Экономия времени. Медиация обычно занимает дни или недели, а в очень сложных случаях, возможно, месяцы. В то же время, судебные процессы обычно занимают месяцы или годы. Сроки лишь зависят от готовности сторон решить вопрос.

№2. Экономия денег. Медиация намного дешевле, чем обычный судебный процесс. Наем медиатора стоит значительно меньше, чем наем юриста. Более того, здесь нет понятия госпошлины для подачи исков. Кроме того, здесь не нужно приезжать в зал судебного заседания – вы можете проводить медиацию там, где вам удобно.

№3. Полная конфиденциальность. В отличие от судебных дел, которые являются публичными, а судебные акты публикуются на специальном сайте судебной системы, медиация носит конфиденциальный характер. Медиатор обязан хранить тайну, его даже нельзя вызвать в суд в качестве свидетеля по проведенной медиации. Сама по себе эта причина, которая позволит вам сохранить имя и репутацию, является отличным поводом обратиться именно к медиатору.

№4. Сохранить отношения. Одним из наиболее недооцененных преимуществ медиации является то, что она может помочь сохранить личные и деловые отношения, которые, при судебных разбирательствах обычно разрушаются. Поскольку это совместный, а не состязательный процесс, и поскольку медиация по своей сути не является процессом выигрыша и проигрыша, отношения действительно можно сохранить.

№5. Контроль процесса. Если вы подаете в суд, то вы не контролируете, когда и во сколько должен идти процесс. Вы не контролируете, о чем можно говорить и о чем нет. Вы не контролируете правила и процедуры. А вот при медиации вы сами руководите процессом: когда, во сколько, где, каким образом провести – это всё решаете вы.

№6. Результат Win-Win. В суде всегда одна сторона проигрывает, а другая выигрывает. А вот в медиации всё по-другому – здесь каждый выигрывает. Как так получается? В медиации нет понятия проигравшего, потому что никто не проигрывает. В медиации нет признания вины. Итоговое решение принимается только тогда, когда обе стороны согласны. Значит никто не проигрывает, а идет на компромисс.

№7. Выполнение решения. Поскольку решение принимается самими сторонами с учетом интересов каждого, каждый готов исполнить свою часть обязательств. Более того, медиативное соглашение имеет юридическую силу. Его можно даже нотариально заверить или утвердить на его основе мировое соглашение в суде. Таким образом, решение, принятое на основе медиации, обычно лучше выполняется сторонами, чем если бы судья за них решил.

Процесс разрешения споров с привлечением нейтрального медиатора прост. Стороны спора вместе выбирают медиатора. Далее медиатор проводит беседы с каждой из сторон, выясняет не только проблему, но и то, на что готова и рассчитывает та или иная сторона. Определяются варианты для разрешения спора. Решение по спору принимается самими участниками единогласно. Если нет единогласного решения, тогда либо медиация продолжается, либо останавливается по требования любой из сторон.

Отметим, что Закон "О медиации" в Кыргызстане вступил в силу в феврале 2018 года. С тех пор сотни профессионалов прошли обучение и получили сертификаты медиаторов в Республиканском сообществе медиаторов, в том числе при содействии программы USAID-IDLO "Доверие суду". Найти подходящего для себя медиатора можно в реестре Республиканского сообщества медиаторов: http://mediator.kg/mediators/. Там указаны имена и контактные данные более 200 медиаторов Кыргызстана, специализирующихся на семейной, коммерческой или восстановительной медиации.

Автор: Эмир Баратахунов