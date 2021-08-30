Милиция Иссык-Куля собрала детей из малообеспеченных семей в школу

В Иссык-Кульском районе милиционеры вручили школьные принадлежности детям из малообеспеченных семей.

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, ежегодно в преддверие нового учебного года сотрудники милиции проводят областную акцию "Забота".

Ее цель - помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, собраться в школу. Подобная акция в выходные дни прошла в Иссык-Кульском районе.

По словам старшего инспектора ИДН ОВД Иссык-Кульского района Алии Олжобаевой, они стараются как можно чаще проводить всевозможные акции, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, правонарушений, а также благотворительные мероприятия. На этот раз, канцтовары и школьные принадлежности милиционеры вручили детям из пяти малообеспеченных семей.

"Мы ежегодно оказываем помощь многодетным и малообеспеченным семьям в приобретении школьной формы и школьных принадлежностей. В этом году мы помогли десятерым несовершеннолетним, которые проживают с родителями на съемных квартирах. Подобным мероприятием мы не только оказываем помощь школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, а также предупреждаем неявки детей в учебные заведения по социальным причинам", - отметила она.

Нужно отметить, что семьи с теплотой приняла гостей, и дети были очень рады подаркам. В ходе этого мероприятия, дети поблагодарили своих гостей за подарки, а родители с гордостью рассказала гостям о достижениях своих детей в учебе и спорте, показала грамоты и награды детей за участие в соревнованиях и конкурсах.