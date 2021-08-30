В Москве прошел большой концерт в честь 30-летия независимости КР

В концертном зале правительства Москвы состоялся большой праздничный концерт, посвященный 30-летия независимости Кыргызстана. Инициаторами этого торжества выступили посольство КР в РФ совместно с общественными организациями кыргызской диаспоры.

Среди приглашенных, как отметили в дипмиссии КР, были председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, послы стран СНГ и других государств, иностранные дипломаты, представители государственных органов Российской Федерации, лидеры кыргызских диаспоральных организаций, друзья и партнёры посольства.

В фойе концертного зала была организована фотовыставка, освещающая туристический и экономический потенциал Кыргызстана, демонстрировались национальные сувениры, изделия из войлока, а также видеоматериалы об инвестиционных и экспортных возможностях страны.

Выступая перед собравшимися, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат подчеркнула приверженность президента Кыргызстана Садыра Жапарова укреплению кыргызско-российской дружбы и партнёрства, проинформировала о достигнутом страной за годы независимости. И выразила уверенность в том, что работа нового состава парламента - Жогорку Кенеша, выборы которого пройдут нынешней осенью, будет направлена на законодательную поддержку проводимых в республике реформ, содействие соотечественникам в Российской Федерации.

Поздравив кыргызстанцев с 30-летием независимости, заместитель директора Третьего Департамента СНГ МИД РФ Александр Мусиенко отметил привилегированность двусторонних кыргызско-российских отношений, их поступательное развитие, рост взаимной торговли, приверженность российской стороны к укреплению диалога с дружественной страной. "Процесс становления и развития кыргызского государства был непростым, но российская сторона с удовлетворением отмечает, что нынешнему руководству Кыргызской Республики удалось выправить и стабилизировать политическую ситуацию в стране", - заявил Мусиенко.

Со сцены концертного зала было зачитано поздравительное послание полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации - заместителя премьер-министра правительства РБ, Героя России Умарпаша Ханалиева, передано поздравление президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в адрес президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

Концертная программа включала в себя выступления кыргызского молодёжного театра в Москве "Аян", лауреатов и победителей международных конкурсов, оперных исполнителей, выпускников и учащихся ведущих музыкальных учебных заведений Кыргызстана и России, солистов Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Стоит отметить, что этот известный в Москве и в России концертный зал уже не впервые становится местом проведения крупных мероприятий, организуемых кыргызской стороной. Ранее здесь проходили, в частности, торжественные вечера, посвященные жизни и творчеству Чингиза Айтматова, национальному празднику "Ак-Калпак".