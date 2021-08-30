За полгода мэрия отремонтировала 36 школ Бишкека

В этом году ремонт был предусмотрен в 76 образовательных учреждениях Бишкека, в 36 работы уже завершены, еще 34 находятся на стадии завершения. Об этом стало известно во время коллегии в мэрии по итогам первого полугодия.

В зале заседаний муниципалитета Бишкека под председательством мэра столицы Айбека Джунушалиева и с участием председателя Бишкекского городского кенеша Куванычбека Конгантиева состоялось заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие.

Добавим, что также во время коллегии был поднят вопрос по аварийным объектам.