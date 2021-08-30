Туристы из Пакистана танцуют на пляже Иссык-Куля

В Кыргызстане в селе Бостери туристы из Пакистана устроили танцы на общественном пляже озера Иссык-Куль.

Видео с танцующими пакистанцами выложили в социальной сети "Тик-ток". Видео вызвало обсуждение среди жителей Кыргызстана. Многие пользователи отметили, что ничего страшного в этом нет, тем более, что отдыхающие поддержали туристический сезон на Иссык-Куле. А другие считают, что если граждане Пакистана прибывают в КР на время карантина, то должны соблюдать требования самоизоляции.

На днях сотрудники СПЭНМ ОВД Иссык-Кульского района проводили разъяснительные беседы с иностранными гражданами, в том числе и с гражданами Пакистана, которые следуют транзитом через Кыргызстан в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Милиционеры напоминают им о соблюдении законов КР. Кроме этого, правоохранители призывают их без острой необходимости не покидать гостиницы или пансионаты, а также рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, меры безопасности при купании.