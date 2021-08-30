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Правозащитники Кыргызстана обсудили главные риски и угрозы страны

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- Оксана Гут
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Рост радикального фундаментализма, приграничные конфликты, климатические угрозы - правозащитники Кыргызстана выявили и обсудили главные риски сегодняшнего дня.

По итогу творческого семинара "Права человека в период рисков и бедствий", прошедшего с 23 по 27 августа под организацией ПД "Бир Дуйно Кыргызстан", власти КР были даны рекомендации для защиты прав человека, развития демократии, соблюдения международных обязательств.

Для анализа и оценки внутренних и внешних угроз, включая пандемию, участники семинара использовали инструмент PEST для определения проблем в политической, экономической, социальной, культурной сферах, их влияние на реализацию прав человека в стране, жизнь сообществ и возможностей проведения Международного фестиваля документальных фильмов по правам человека фестиваля в ноябре-декабре 2021.

В своих презентациях участники поддержали новую власть инициативы президента КР Садыра Жапарова по укреплению межрегионального сотрудничества, а также проведение национального Курултая по поддержке и развитию нового женского лидерства в стране под эгидой вице-спикера Жогорку Кенеш КР Аиды Касымалиевой и важность развития партнерских сетей многостороннего сотрудничества с международными организациями УВКПЧ ООН, ОБСЕ, UPR info, GNDR (Глобальной Ассоциации НКО по снижению рисков и бедствий).

Внутренние вызовы и преграды для деятельности ОГО и для развития эффективного партнерства с властью и бизнес сообществом в КР: Возникающие новые риски и бедствия, глобальные изменения, включая вооруженные конфликты, акты военной агрессии, социальные потрясения, демографические сдвиги, стремительная урбанизация и миграционные тенденции, а также изменение климата, кардинально меняют наш мир. Пандемия COVID-19 в еще большей степени обнажила многие внутренние проблемы в сфере гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав, которые также обострились на фоне приграничных вооруженных конфликтов в Кыргызстане, высокого уровня насилия в отношении уязвимых групп местных сообществ, таких как женщины, дети, люди с инвалидностью и др.

Главные риски: рост радикального фундаментализма, приграничные конфликты, климатические угрозы, преграды по расширению экономических возможностей женщин в условиях климатических рисков и бедствий. Также было отмечено о значительном влиянии ползучей миграции в приграничных селах, коррупционное распределение земельных участков, дилеммы по делимитации и демаркации границ. Проблема текучести кадров, недостаточное взаимодействие местных сообществ с органами власти.

О роли МСУ и МЧС КР: участники отметили важность роли МСУ и необходимости укрепления местной власти для выработки совместно с местным сообществом и активистами планов действий по чрезвычайным ситуациям и укрепления общественной безопасности с сообществ до национального уровней, о необходимости прозрачности внешней помощи Министерства чрезвычайных ситуаций КР, ключевого института по предупреждению рисков, бедствий и конфликтов в КР; выразили мнение о не доступе местных граждан к важным программам МЧС КР из-за слабого информирования граждан и слабого менеджмента по организации участия в принятии решений с сообществ до глобального уровней.

О роли ЖК КР и новой власти в принятии демократических законов: Новая редакция Кодекса о детях – это большая веха для страны в подтверждении приверженности защиты прав детей и содействию реализации наилучших интересов детей в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.

"Мы поддерживаем шаги новой власти для комплексной защиты детей и будем продвигать все национальные программы по защите и предупреждению всякого рода дискриминации и насилия в отношении детей", - говорится в сообщении ПД "Бир Дуйно Кыргызстан".

Также участники отметили принятые в последнее время законы и законопроекты, влияющие негативно на построение эффективного партнерства с новой властью для решения как системных, так и возникающих новых рисков и бедствий в Кыргызстане. Участники семинара выразили готовность содействовать восстановлению высоких принципов прав и свобод человека, прозрачности, подотчетности и эффективности партнерства с представителями власти и бизнеса на всех уровнях принятия решений.

Правозащитники отметили такие важные вопросы как:

• Закон "О некоммерческих организациях"

• "О защите от ложной и недостоверной информации"

• Новое уголовное законодательство: Установление уголовной ответственности за разжигание политической розни; Установление уголовной ответственности за оправдание экстремизма, терроризма;

• Новый налоговый кодекс

• Закон о внесении некоторых законодательных актов "внесение изменений в УК КР ст. 315/1 ответственность за финансирование экстремисткой деятельности;

• Женское движение Кыргызстана требует сохранить механизм реализации 30% гендерной квоты

"Мы должны вернуться к вопросам расширения участия женщин в политике и увеличения квоты с равным принципом 50% на 50, как можно быстрее", - отметили правозащитники.

• О необходимости срочных реформ в силовых структурах КР, ГКНБ КР должно заниматься функциональными обязанностями, как обеспечение внутренней и внешней безопасностью КР, отдав другие полномочия другим органам, как расследование экономических преступлений, расследование пыток и др. Важность обеспечения прозрачности накопления, расходов, аналитического прогноза национального бюджета страны и Бюджетной Стратегии на следующие 5 лет.

• О важности и роли Резолюции СБ ООН 1325 для продвижения гендерного равенства, мира и безопасности в КР: участники отметили позитивные шаги представителей новой власти для построения партнерства с представителями ОГО, с лидерами сообществ, проживающих в зонах рисков, с режиссерами документалистами, медиаэкспертами и гендерными экспертами по продвижению Резолюции СБ ООН по 1325; эффективное партнерство во время военной агрессии со стороны Таджикистана в апреле-мае 2021 и продолжения партнерства для восстановления политических, экономических, социальных и культурных прав граждан на основе международных обязательств и соглашений, как член ООН, ОБСЕ и других международных обязательств, исключая дискриминацию и насилие во имя развития.

Бизнес и Права человека: Участники призывают власти и бизнес сообщество КР к совместной работе с лидерами сообществ по выполнению "Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций в отношении "защиты, соблюдения и средств правовой защиты"", которые были разработаны Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях.

Специальный докладчик препроводил Руководящие принципы в качестве приложения к своему заключительному докладу Совету по правам человека (А/НRC/17/31), который также включает введение к Руководящим принципам и обзор процесса, предшествовавшего их разработке. Совет по правам человека одобрил руководящие принципы в своей резолюции 17/4 от 16 июня 2011 года.


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Теги:
бизнес, закон, права человека, правозащитники, президент, Кыргызстан, ГКНБ, МЧС
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