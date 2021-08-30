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Ташиев: Недалек тот день, когда Кыргызстан станет процветающим

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- Бакыт Басарбек
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил кыргызстанцев с Днем независимости и призвал всех взять на себя ответственность за судьбы своей страны.

"Дорогие соотечественники!

Поздравлю вас с 30-летием независимости Кыргызстана! 30 лет назад Кыргызская Республика подписала Декларацию о независимости, взяв судьбу в свои руки.

Свобода – большая радость, большой праздник, но и в тоже время огромная ответственность. Мы должны и обязаны превратить нашу страну в процветающий и успешный Кыргызстан, чтобы не стыдно было оставить ее последующим поколениям.

Прошедшие 30 лет не были для нас легкими. Наша страна так и не встала на путь развития, как вначале предполагалось. Поэтому выбранный нами путь считаю правильным. Дай бог, мы пройдем все трудности и Кыргызстан превратится в процветающую, демократическую страну. Этот день недалек.

Дорогие соотечественники!

Я еще раз поздравляю вас с этим праздником и призываю вас взять на себя ответственность за судьбу нашей страны".


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URL: https://www.vb.kg/405684
Теги:
День независимости, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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