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В КР стрелки сразились за победу в первых соревнованиях по снайпингу

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- Александра Василькова
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Федерация снайпинга совместно с Федерацией боевой и практической стрельбы КР 28 августа провели на территории спортивно-стрелкового клуба "Выстрел" в селе Баш-Кара-Суу соревнования Т-класса, приуроченные к 30-летию независимости Кыргызстана.

Профессионалы и любители высокоточной стрельбы состязались в точности, скорости, внимательности, стреляли по бумажным и металлическим мишеням из устойчивых и неустойчивых положений, на дистанциях от 100 до 730 метров. Между 43 участниками разыграли один комплект медалей за 1, 2 и 3 места с призовым фондом в 135 тыс. сомов. За специальный приз – оптический прицел чешской компании Meopta – поборолись лучшие стрелки. Была определена и тройка призеров в категории полуавтомат.

Принять участие в матче могли только кыргызстанцы, имеющие на законных основаниях огнестрельное оружие и действительное разрешение на его хранение и ношение. Кроме того, участвовали представители силовых структур. Перед соревнованиями все стрелки прошли инструктаж по технике безопасности.

"Раньше в Кыргызстане если и проводились соревнования между стрелками, то это были больше местечковые мероприятия. С развитием высокоточной стрельбы и повышением интереса в других странах, мы пришли к выводу, что и в нашей республике есть люди, заинтересованные в совершенствовании своего стрелкового мастерства. На этой волне была создана Федерация снайпинга, членами которой с момента образования стали уже более 80 человек. Сегодня мы активно занимаемся развитием и пропагандой этого спорта в стране. Проведение регулярных соревнований по снайпингу станет важной частью нашей работы. В дальнейшем по итогам участия в них будет создана национальная сборная, которая будет представлять Кыргызстан на международных стрелковых турнирах", - рассказал Айдар Окенов, председатель правления Федерации снайпинга КР.

За первыми официальными соревнованиями в Кыргызстане следили в России и странах СНГ. Турнир был зарегистрирован в Международной конфедерации Т-класса. В качестве главного судьи на матче выступил руководитель корпуса судей в Федерации высокоточной стрельбы России Иван Лангуев, который прилетел в Бишкек по приглашению кыргызской стороны

"На обычной тренировке стрелок может показывать блестящие результаты, а на соревнованиях такого высокого уровня разволнуется и не попадет в цель. Поэтому в снайпинге всегда важны собранность, выдержка и уверенность в себе. Эти качества, помимо отличной подготовки, и должны продемонстрировать участники, чтобы выиграть турнир", - отметил перед началом соревнований Иван Лангуев.

Он поздравил коллег с регистрацией в Кыргызстане Федерации снайпинга и проведением первого международного турнира Т-класса.

"Что касается дальнейшего развития высокоточной стрельбы в вашей стране, то здесь необходима большая планомерная работа. Людей важно привлекать, чтобы они стали проявлять интерес к снайпингу и с удовольствием им заниматься. А для этого нужно проводить больше соревнований, устраивать в перерывах семинары и открытые тренировки, на которые смогут приходить новички", - заключил главный судья матча.

По итогам прошедшего турнира из 8 упражнений в категориях: точный выстрел, динамика и дальняя цель, первое место и 50 тыс. сомов получил Сергей Зуев. "Серебряным" призером соревнований стал Евгений Витхин, а "бронзовым" – Мирлан Акматов. Специальный приз от чешской компании-производителя оптических приборов Meopta выиграл Сергей Зуев, поразивший мишень на дистанции 730 метров. В категории полуавтомат в тройке лучших: Павел Титарев, Адилет Мамытбаев и сотрудник ПСН ОСО МВД КР.

Напомним, Федерация снайпинга Кыргызстана была образована в июне этого года по инициативе стрелков-энтузиастов.

Организация служит платформой для обмена знаниями и навыками между профессионалами и любителями высокоточной стрельбы. В числе целей федерации – повышение уровня стрелковой подготовки членов профессионального сообщества, создание новых методик подготовки, совершенствование снайперских систем, изучение передового опыта и развитие стрелкового искусства в республике.

Основатели федерации намерены популяризировать высокоточную стрельбу в Кыргызстане, формировать культуру безопасного обращения с огнестрельным длинноствольным нарезным оружием, а также пропагандировать здоровый образ жизни, патриотизм и бережное отношение к природе.


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URL: https://www.vb.kg/405689
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