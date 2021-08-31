Чон-Арыкский музей: выставка со множеством "уникальных Айтматовых"

Пока вот уже более пяти с половиной лет Национальный исторический музей (НИМ) на площади Ала-Тоо закрыт для посетителей, функции НИМ успешно выполняет... исторический музей во входящем в городскую черту Бишкека селе Чон–Арык!

Директор исторического музея муниципального территориального управления Чон–Арык Ленинского района Бишкека заслуженный деятель культуры и отличник образования, почетный ветеран республики и Бишкека Калбубу Менсеитова рассказала VB.KG следующее:

В Чон-Арыкском музее открылась выставка-исследование, посвященная 30-летию независимости Кыргызстана. Разделов на этой выставке много. И о каждом из регионов Кыргызстана, от Баткена и Оша до Бишкека и Нарына. И о замечательных людях Кыргызстана, Юсупе Абдрахманове и Михаиле Фрунзе, Иване Панфилове и Исхаке Раззакове, многих других деятелях. И самый интересный раздел выставки – о Чингизе Айтматове. Тогдашний старший зоотехник экспериментальной фермы Кыргызского научно–исследовательского института животноводства (КырНИИЖ) работал в тогдашнем еще не слившемся с Фрунзе–Бишкеком селе Чон–Арык. Именно в нынешнем здании Чон-Арыкского музея было рабочее место старшего зоотехника Айтматова.

Первоклассное музееведческо–литературоведческое открытие Калбубу Менсеитовой: она не так давно разыскала в архивах написанное в Чон-Арыке заявление молодого Чингиза Айтматова с просьбой зачислить его на Высшие литературные курсы в Москве с упоминанием о "недавно написанной" им пьесе "В те дни" о победе советской власти в Кыргызстане. Ни в одном собрании сочинений об этой пьесе ни слуху, ни духу. Надо искать в московских архивах Высших литературных курсов. Айтматовиана продолжается.

У Менсеитовой в музее документы и материалы о том, как в 1953–м, после окончания Кыргызского сельскохозяйственного института (нынешний Кыргызский аграрный университет имени академика Константина Скрябина), юного Айтматова направили по распределению работать старшим зоотехником в селе Чон–Арык.

Настоящий чон–арыкский патриот Калбубу Менсеитова не устает повторять:

- КырНИИЖ знаменит тем, что с 1932 года здесь велись работы по племенному разведению крупного рогатого скота, лошадей, домашней птицы. И новый старший зоотехник экспериментальной молочной фермы Чингиз Айтматов получил сюда распределение за свои успехи в учебе в сельхозинституте! - особо выделяет Менсеитова..

Она разыскала и много уникальных фотографий чон–арыкского периода айтматовской биографии, то есть 1953–1956 годов. Только один яркий пример - зоотехник Айтматов и ветфельдшер Протопопов на экспериментальной ферме Кыргызского НИИ животноводства (КырНИИЖ) в Чон– Арыке, оба деятеля сельскохозяйственного фронта - в белых халатах, Айтматов в шляпе - местная интеллигенция! Находка его фотографии тех лет - настоящее чудо, только истинным музейным энтузиастам типа Менсеитовой так могло посчастливиться.

Как все время подчеркивает Калбубу Менсеитова, она с большим интересом отнеслась и к находке корреспондента "Вечернего Бишкека". Удалось разыскать газету "Советская Киргизия" за 20 июля 1956 года, где особо выделен наивысший во Фрунзенской области "надой молока в среднем на одну фуражную корову" - на экспериментальной ферме КырНИИЖа Кызыл–Аскерского района, которую возглавляли директор Джунковский и зоотехник Айтматов.

Строго документально Калбюбю Менсеитова выяснила и адрес служебного жилья Айтматова в доме на несколько семей.

Есть версия, что этот дом построили чехи, словаки и венгры из знаменитого кооператива "Интергельпо". Нынешний адрес: улица Береговая, 146. Всего в нескольких сотнях метров от Чон-Арыкского музея.

- Накануне 80–летия Айтматова в начале 2008 года я приглашала Чингиза Торекуловича в наш музей, он обещал приехать, встретиться с жителями, говорил, что помнит и любит чонарыкцев, но его кончина не позволила этому произойти, - рассказывает Калбубу Менсеитова.