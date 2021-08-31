Генеральный секретарь ОДКБ побывает в Кыргызстане с рабочим визитом

1 - 2 сентября состоится рабочий визит генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася в Кыргызскую Республику. Он побывает здесь для проведения встреч с высшим политическим и военным руководством страны, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Как ожидается, Станислава Зася примет президент КР Садыр Жапаров. Также запланированы встречи с министрами иностранных дел, обороны и Секретарем Совета безопасности страны.

Генеральный секретарь ОДКБ обсудит подготовку к предстоящей 15-16 сентября в Душанбе очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации и совместному заседанию Советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей советов безопасности (СМИД-СМО-КССБ), а также проинформирует о ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

Накануне поездки Станислав Зась сказал: "Пользуясь случаем, в преддверии празднования 30-летнего юбилея со Дня независимости Кыргызской Республики хотел бы поздравить руководство и граждан страны с этим знаменательным праздником и пожелать всем мира, добра и процветания!"

Он отметил, что в государствах - членах ОДКБ высоко ценят роль Кыргызской Республики в укреплении мира и стабильности на евразийском пространстве, а также в повышении эффективности взаимодействия в рамках всей Организации. "Выражаю уверенность в том, что на высокопрофессиональном уровне в Кыргызстане с 7 по 9 сентября пройдут совместные учения "Рубеж-2021" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона ОДКБ", – заявил Станислав Зась.