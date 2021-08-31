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Китайским детям запретили играть в онлайн-игры больше трех часов в неделю

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- ВБ
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Китай ограничил время, которое несовершеннолетние могут тратить на онлайн-игры. Детям и подросткам разрешили играть только три часа в неделю. Ранее государственное СМИ Китая назвало игры "духовным опиумом", обрушив акции крупнейших IT-компаний.

Власти Китая ограничили время, которое дети и подростки могут тратить на онлайн-игры. По новым правилам игровые платформы могут оказывать услуги несовершеннолетним только с 8 до 9 вечера по пятницам, выходным и официальным праздничным дням. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление Государственного управления по делам прессы и печати КНР.

Ранее несовершеннолетние китайцы могли играть в онлайн-игры по полтора часа в будни и по три часа - в выходные дни. Запрет на игры действовал только ночью - с 10 вечера до 8 утра.

Источник: Forbes


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URL: https://www.vb.kg/405701
Теги:
дети, Китай
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