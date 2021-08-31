В Кыргызстане за сутки 145 новых случаев COVID-19, скончались – 4 человека

В Кыргызстане на 31 августа зарегистрировали 145 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 47,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 31,

в Таласской области – 7,

в Нарынской области – 3,

в Иссык-Кульской области – 40,

в Джалал-Абадской области – 5,

в Баткенской области – 10.

За весь период зарегистрировали – 175 734 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 360 человек.

За весь период выздоровели – 169 777 человек.

Скончались – 4 человека. Всего за весь период – 2528.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 1071 человек, на амбулаторном лечении – 914 человек.