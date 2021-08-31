В Кыргызстане за сутки 145 новых случаев COVID-19, скончались – 4 человека

В Кыргызстане на 31 августа зарегистрировали 145 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 47,
в г. Ош – 2,
в Чуйской области – 31,
в Таласской области – 7,
в Нарынской области – 3,
в Иссык-Кульской области – 40,
в Джалал-Абадской области – 5,
в Баткенской области – 10.
За весь период зарегистрировали – 175 734 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 360 человек.
За весь период выздоровели – 169 777 человек.
Скончались – 4 человека. Всего за весь период – 2528.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 1071 человек, на амбулаторном лечении – 914 человек.