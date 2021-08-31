Погода
$ 84.54 - 84.75
€ 98.85 - 100.35

В ЮАР предупредили о способном быстро распространяться новом штамме COVID

175  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый южноафриканский штамм коронавируса COVID-19 C.1.2 может обладать "повышенной способностью к распространению", сообщает "Интерфакс".

Южноафриканские ученые провели исследование и выяснили, что новый штамм C.1.2 обладает тревожащим количеством мутаций. Мутации нового штамма дают ему "способность к быстрому распространению", а также повышенную сопротивляемость антителам. Неизвестно, будут ли имеющиеся на данный моменты вакцины от COVID-19 эффективны против штамма C.1.2.

Впервые штамм C.1.2 был обнаружен в ЮАР еще в мае в провинциях Мпумаланга и Гаутенг. К 13 августа новый штамм был зафиксирован в шести из девяти провинций ЮАР, а также проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405705
Теги:
коронавирус, COVID-19, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  