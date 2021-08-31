В ЮАР предупредили о способном быстро распространяться новом штамме COVID

Новый южноафриканский штамм коронавируса COVID-19 C.1.2 может обладать "повышенной способностью к распространению", сообщает "Интерфакс".

Южноафриканские ученые провели исследование и выяснили, что новый штамм C.1.2 обладает тревожащим количеством мутаций. Мутации нового штамма дают ему "способность к быстрому распространению", а также повышенную сопротивляемость антителам. Неизвестно, будут ли имеющиеся на данный моменты вакцины от COVID-19 эффективны против штамма C.1.2.

Впервые штамм C.1.2 был обнаружен в ЮАР еще в мае в провинциях Мпумаланга и Гаутенг. К 13 августа новый штамм был зафиксирован в шести из девяти провинций ЮАР, а также проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий.