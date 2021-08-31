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Показ оперы "Ак-Мөөр" театр оперы и балета посвятит 30-летию независимости

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 5 сентября зрители смогут увидеть оперу-дастан Жумакадыра Каниметова "Ак-Мөөр". Представление посвящается 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Спектакль поставил режиссер, заслуженный артист Кыргызстана Искендер Сартбаев. Либретто было написано Акбаром Рыскуловым на основе одной из известных народных легенд.

"Ак-Мөөр" рассказывает о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных.

Художник-постановщик спектакля – народный художник Кыргызской Республики Маратбек Шарафидинов. Балетмейстер – Тилек Кийизбаев. Хормейстер – заслуженный артист Кыргызской Республики Карагул Тиленчиев. Главные партии в спектакле исполняют: Айзирек Момунова (Ак-Мөөр), Жоломан Усон уулу (Болот), заслуженный артист Кыргызстана Кайымбек Кускаков (Жантай-хан), заслуженная артистка Кыргызской Республики Гульнур Ниязбаева (Кулуйпа), Салима Маматова (Ажал), Бактыгуль Бокоева (Бугу-эне), Мурат Дербишалиев (Жарчы), Анипа Ибраева (Жаштык).

За дирижерским пультом 5 сентября будет сам автор – народный артист Кыргызской Республики Жумакадыр Каниметов.


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URL: https://www.vb.kg/405707
Теги:
День независимости, Кыргызстан, Театр оперы и балета
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