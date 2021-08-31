Российские военные прибыли в Кыргызстан на учение ОДКБ

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, прибыли на полигон "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области Кыргызстана. И, как сообщили в пресс-службе ЦВО, начнут подготовку к совместному учению "Рубеж-2021" с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) коллективной безопасности ОДКБ.

Для участия в этих манерах военнослужащие ЦВО совершили комбинированный марш из пункта постоянной дислокации в Кызыле на станцию погрузки в Абакане. Затем, перегрузив военную технику на железнодорожные платформы, преодолели более 3 тысяч километров до станции разгрузки в Кыргызстане.

Безопасностью передвижения занимались военнослужащие территориальной военной автоинспекции ЦВО. Они обеспечили безопасную разгрузку и марш от станции "Балыкчи" до горного полигона "Эдельвейс". В общей сложности от российской стороны будет задействовано свыше 200 военнослужащих и более 60 единиц военной и специальной техники, состоящей на вооружении в горном мотострелковом соединении ЦВО, а также авиация.

Тема учения, которое пройдет с 7 по 9 сентября, - "Подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ". В маневрах примут участие, по информации ОДКБ, воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности КР.

Совместными усилиями предстоит отработать вопросы ведения специальной операции по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований в горной местности.

В преддверии учения с офицерами командования и штаба КСБР ЦАР проведут оперативный сбор, в ходе которого будут отработаны вопросы планирования и подготовки совместной операции.

Коллективные силы быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств – членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.

Группировка КСБР ЦАР в зависимости от характера угрозы может иметь различную структуру, состав и средства усиления, включая авиацию. Общая численность этих сил – около 5 тысяч человек. В состав национальных формирований (контингентов) КСБР Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан выделяют воинские соединения, части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил и других войск, формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба. Данные силы оснащены высокомобильной военной техникой, сопрягаемыми системами вооружения и связи, включают также подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.