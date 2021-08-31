Кыргызстанец-пассажир авиарейса Тамчи - Москва скончался в самолете

Несчастный случай произошел во время выполнения авиарейса по маршруту Тамчи (Кыргызстан – Москва). Одному из пассажиров стало плохо, спасти его не удалось.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), узнав о происходящем на борту, командир самолета, принадлежащего авиакомпании "Аэрофлот", подал сигнал тревоги. Диспетчер был извещен, что на борту находится человек с приступом эпилепсии.

Воздушное судно получило разрешение на вынужденную посадку и спустя 20 минут приземлилось в аэропорту Нижнего Новгорода. На взлетной полосе уже дежурили бригады скорой помощи. Однако несмотря на оперативное реагирование, медики констатировали смерть пассажира.

По предварительным данным, она могла наступить от удушья.

Умершим, как выяснилось в дальнейшем, оказался гражданин Кыргызстана. Он летел с тремя родственниками. После произошедшего они остались в Нижнем Новгороде, чтобы забрать тело и попытаться отправить его домой, сообщает ФАН.