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Убийство Чынгыза Абдыраева: Троих сотрудников УПСМ водворили в СИЗО ГКНБ

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- Оксана Гут
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Решением суда трое сотрудников УПСМ, подозреваемых в укрывательстве убийства Чынгыза Абдыраева и злоупотреблении должностным положением, водворены в СИЗО ГКНБ. Они пробудут там до 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечается, что одним из подозреваемых является заместитель командира роты полка УПСМ, двое - младшие инспектора.

Ранее в Первомайском районном суде информировали, что в СИЗО ГКНБ на два месяца был водворен сам подозреваемый в убийстве водителя в Бишкеке - патрульный милиционер Д. Ж.

Дело об убийстве Чынгыза Абдыраева инспектором патрульной службы милиции в Бишкеке расследует ГКНБ.

Напомним, 27 августа в Бишкеке сотрудник патрульной милиции застрелил водителя автомашины - 32-летнего Чынгыза Абдыраева. Сначала в ГУВД сообщили, что водитель провоцировал милиционера на конфликт и драку, пытался выхватить табельное оружие. Но после просмотра видеозаписей эта версия не подтвердилась.


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URL: https://www.vb.kg/405714
Теги:
убийство, безопасность, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, уголовное дело
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