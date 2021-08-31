МВД КР продолжает проводить разъяснительные работы с иностранцами

Сотрудники СПЭНМ МВД Кыргызской Республики и территориальные подразделения проводят комплекс профилактических и разъяснительных мероприятий с иностранными гражданами, а также среди студентов, обучающихся в ВУЗах страны. Об этом сообщает пресс0служба МВД КР.

Кроме того, данная работа осуществляется в студенческих коллективах и среди активистов, в том числе с гражданами Исламской Республики Пакистан, которые следуют транзитом через Кыргызскую Республику в страны Персидского залива.

Мероприятия проводятся в общественных местах, на рынках, в местах массового скопления иностранных граждан. Во время беседы с иностранными гражданами, им напоминают о соблюдении законности, правилах пребывания, поведения и соблюдения общественного порядка, санитарно-эпидемиологических норм. Сотрудники милиции призывают иностранных граждан, следующих транзитом, без острой необходимости не покидать гостиницы или квартиры.

В последнее время участились случаи, когда в социальных сетях публикуются сообщения, что на улицах Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, встречается большое количество иностранных граждан. В связи с чем МИД КР пояснил, что иностранцы находятся на территории Кыргызской Республики транзитом, направляясь на работу в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

За июль и август месяцы текущего года пакистанцы оформили около 7 500 туристических виз. Большинство из них прибывают в Кыргызстан, так как из Пакистана нет прямых авиарейсов в указанные страны.

Уважаемые граждане, благодарим за проявленную бдительность, вы не остались равнодушными и участвуете в социальной жизни Кыргызстана!

Органами внутренних дел КР проводится необходимая работа по соблюдению правопорядка, обеспечению общественной безопасности, защите прав, как граждан Кыргызстана, так и гостей республики.