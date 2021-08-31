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"Озеро" и "Дорогу в Эдем" покажут на "Киношоке" в Анапе

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- Анастасия Карелина
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Фильм Эмиля Атагельдиева "Озеро" и лента Бакыта Мукула и Дастана Жапар Уулу "Дорога в Эдем" ("Акыркы көч") включены в основную конкурсную программу XXX Открытого фестиваля кино стран СНГ и Национальных кинематографий "Киношок". Смотр пройдет в Анапе с 25 сентября по 2 октября.

Фестиваль проводится ежегодно при поддержке правительства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министерства культуры России, администрации Краснодарского края, администрации города-курорта Анапа, Союза кинематографистов России и Госфильмофонда.

Программой смотра предусмотрены конкурс полнометражных художественных фильмов производства национальных киностудий республик и регионов Российской Федерации и стран СНГ, конкурс короткометражных художественных фильмов, конкурс телевизионных художественных фильмов "ТВ-Шок", конкурс художественных фильмов для детей и юношества "Киномалышок", а также конкурс сценариев короткометражек и внеконкурсные, информационные, ретроспективные программы.

Фильмы из Кыргызстана включены в основную конкурсную программу нынешнего "Киношока". Судить работы участников будет Большое жюри. Главный приз фестиваля носит название "Золотая лоза". Его получает продюсер лучшего полнометражного фильма. Есть также призы за лучшую режиссуру, сценарий, операторскую работу, женскую роль, мужскую роль, лучшую музыку и специальный диплом Большого жюри.

Напомним, что художественный фильм "Озеро" – это дебют Эмиля Атагельдиева. В основу сценария легла кыргызская легенда о душах предков, живущих в виде рыб в священном озере. Картина снята студией "ОЙМО" совместно со студией "Айтыш-фильм" при финансовой поддержке Департамента Кинематографии Минкульта в 2020 году. А лента "Дорога в Эдем" Бакыта Мукула и Дастана Жапар Уулу является совместным детищем Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океев и общественного фонда "Билимкана". Фильм рассказывает о том, с каким непростым выбором сталкивается пожилой писатель. Эта лента также была снята в 2020-м.


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URL: https://www.vb.kg/405717
Теги:
кино, Россия, фестиваль, Кыргызфильм, Министерство культуры и туризма
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