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Во всех районах Бишкека отмечают День независимости (фото)

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- Айжан Мамбеталиева
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Корреспондент VB.KG побывал в Свердловском районе Бишкека и посмотрел, как свердловчане празднуют этот день.

Празднование проводилось на площади Победы, где для горожан организовали концерт, выступали творческие коллективы столицы. Также для мальчишек и девчонок были организованы мастер-классы и прошел конкурс рисунков на асфальте.

Аким района Бахтияр Карымшаков, приветствуя собравшихся, поздравил их с 30-летием независимости нашей страны, пожелал стабильности и выразил желание, чтобы в будущем наша страна была в числе передовых и призвал каждого внести свой вклад в светлое будущее наших детей.

Также, ко Дню независимости в Свердловской райадминистрации был проведен онлайн-конкурс на тему "Я гражданин Кыргызстана". За лучшие рисунки мальчишки и девчонки получили подарки.


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URL: https://www.vb.kg/405718
Теги:
День независимости, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан
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