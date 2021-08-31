Сотрудники УВД Ленинского района провели праздничное мероприятие

С связи с празднованием Дня независимости в УВД Ленинского района г. Бишкек состоялось торжественное мероприятие, где руководство УВД поздравило сотрудников милиции с этим праздником. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

Перед началом мероприятия сотрудниками милиции УВД Ленинского района г. Бишкек с гордостью был исполнен гимн Кыргызской Республики.

После перед строем личного состава ряд сотрудников милиции были поощрены почетными грамотами и нагрудными медалями за добросовестное исполнение служебных обязанностей и за достижение высоких результатов в служебной деятельности.

В заключение начальник УВД Ленинского района полковник милиции Бакытбек Нарчаев поздравил личный состав с 30 годовщиной Дня Независимости Кыргызской Республики и пожелал крепкого здоровья и успехов в службе.

УВД Ленинского района г. Бишкек желает всем горожанам и гостям столицы приятно провести праздничные мероприятия с хорошим настроением.