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В МВД прокомментировали заявление Клары Сооронкуловой

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- Бакыт Басарбек
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В МВД КР отреагировали на заявление Клары Сооронкуловой, под которым подписались ряд политиков и где сообщается, что правоохранительные органы незаконно проводили прослушивание телефонных переговоров определенных лиц.

"Следственной службой ГУВД г. Бишкек по событиям, имевшим место в октябре 2020 года, был зарегистрирован материал в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.264 ч.1 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

Данное досудебное производство Генеральной прокуратурой КР было поручено Следственной службе МВД КР для организации дальнейшего расследования.

В целях установления причастности лиц, проверки соучастия в преступлении, установления возможных связей между ними и подозреваемыми, которые были привлечены к уголовной ответственности в рамках досудебного производства, следствием в соответствии с УПК КР было внесено ходатайство в Первомайский районный суд г.Бишкек о производстве соединения телефонных переговоров сроком с 6 января по 10 февраля 2021 года.

Первомайским районным судом г.Бишкек ходатайство было удовлетворено.

По истечению срока в дальнейшем специальные следственные действия следствием и судом не продлевались.

Вместе с тем, в соответствии с Конституцией КР каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и иных переговоров. Ограничение этих прав допускается только в соответствии с законом и исключительно на основании судебного акта. Следственная служба осуществляла действия в рамках своих полномочий и в соответствии с законом", говорится в сообщении МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/405723
Теги:
МВД, прослушка, Кыргызстан, Клара Сооронкулова
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