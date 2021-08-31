Сотрудники УВД Ленинского района поздравили горожан с праздником (видео)

Управление внутренних дел Ленинского района города Бишкек поздравляет всех жителей и гостей столицы с 30-й годовщиной Дня Независимости Кыргызской Республики! Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

День Независимости Кыргызстана – это преисполненное торжеством знаменательное событие для наших граждан, где высоко с гордостью развевается флаг и играет гимн независимого и свободной страны.

Столичная милиция желает всем горожанам и гостям столицы приятно провести праздничные мероприятия с хорошим настроением.