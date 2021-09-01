Российские военные в Кыргызстане помогли местным школьникам

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Кыргызстане в преддверии начала учебного года передали 4,5 тысячи учебников средней общеобразовательной школе - гимназии № 1 имени Д.Зубкова города Кант. В этом перечне - пособия по гуманитарным, естественным и точным дисциплинам, рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Вся эта учебная литература предназначена для ученикам 6 - 11 классов. По завершении встречи директор школы Замира Сыйналова поблагодарила командование соединения и военнослужащих за такую поддержку. По ее словам, уже несколько лет родителям школьников приходится покупать учебники за свой счет, поскольку их в библиотеке школы на всех не хватает.

Отметим, что военнослужащие "Канта" традиционно взаимодействуют с местными общеобразовательными учреждениями, оказывают им гуманитарную помощь, организуют экскурсии на авиабазу для детей и подростков, проводят уроки военно-патриотического воспитания. Ряд таких мероприятий состоялся и в период нынешних летних каникул.

Объединённая российская военная база "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников этой организации. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ.