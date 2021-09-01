Кыргызские военные прошли во второй этап танкового биатлона

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в Подмосковье начинались заезды полуфиналистов конкурса Армейских международных игр-2021 "Танковый биатлон". Этот этап - "Эстафета" - последовал после завершения первого этапа под названием "Индивидуальная гонка".

По ее итогам в полуфинал первого дивизиона прошли сборные Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии и Узбекистана. Во втором дивизионе за право стать победителем и перейти в следующем году в группу сильнейших сразятся военнослужащие Кыргызстана, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Жеребьевка состоялась в музее Международных армейских игр (АрМИ), в рамках которых проходит сейчас танковый биатлон. Согласно ее результатам в первом полуфинале, который открылся 31 августа, сначала выступили танкисты второго дивизиона в составе экипажей из Кыргызстана и Таджикистана. Затем на трассу вышли команды первого дивизиона, представляющие Казахстан, Россию, Китай и Азербайджан.

1 сентября в полуфинальных заездах будут соревноваться экипажи второго дивизиона, представляющие Южную Осетию, Лаос и Мьянму. После этого за право участвовать в финальном заезде сразятся танкисты первого дивизиона из Монголии, Беларуси, Узбекистана и Сербии.

Всего в полуфинальных заездах соперничают 13 команд. Экипажи сборной Вооруженных сил Кыргызстана выступают, согласно жеребьевке, на боевых машинах зеленого цвета. В ходе "Эстафеты" каждый танковый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба ведется из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов – с места. В состязании принимают участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Первыми со всеми испытаниями на трассе танкового биатлона справились 31 августа танкисты Кыргызстана. Они финишировали с временным результатом 2 ч. 23 мин. 11 сек. С отставанием более 15 минут "Эстафету" завершили военнослужащие Таджикистана. Их результат прохождения трассы составил 2 ч. 38 мин. 37 с.

Четыре сборные, которые дойдут до финальной эстафеты, определятся 31 августа и 1 сентября. А лучшие команды второго дивизиона выявят сильнейшие танковые экипажи 3 сентября. Финальная эстафета пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр-2021.

В эти дни наибольшей популярностью у посетителей Клуба болельщиков АрМИ-2021, расположенного на территории центра "Патриот", пользуется именно площадка конкурса "Танковый биатлон". На ней размещены образцы вооружения, снаряжения и амуниции, которые используют экипажи боевых машин, на больших экранах можно посмотреть прямую трансляцию этих самых зрелищных состязаний.

Участники Армейских международных игр рассказывают болельщикам об особенностях проведения танкового турнира. Кроме того, каждый желающий за рычагами тренажерного комплекса имеет возможность испытать себя в роли танкиста-участника соревнования. А на двух раздельных площадках можно принять участие в робототехническом биатлоне и пройти радиоуправляемыми танками мини-трассу, которая по своей сложности не уступает реальной, построенной на подмосковном полигоне Алабино.