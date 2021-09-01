Студенты-кыргызстанцы приступают к занятиям в российских вузах

Иностранные студенты начинают приезжать в Россию. Это происходит в соответствии с алгоритмом, утвержденным Оперативным штабом РФ по борьбе в коронавирусом, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков.

Выступая на Российской креативной неделе в Москве, он напомнил, что ранее Оперштаб разрешил въезд иностранным студентам из любых стран. Таким образом, по словам Фалькова, граждане других государств, поступившие в российские вузы, смогут вернуться, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.

При этом, отметил министр, студенты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса у себя на родине, по желанию смогут привиться в России. Такую возможность им обеспечат сами вузы. Фальков также подчеркнул недопустимость принудительной вакцинации студентов, в том числе при заселении в общежития.

"Нужно развернуть, - сказал он, - широкую информационно-разъяснительную кампанию о важности вакцинации, а также создавать в тесном взаимодействии с региональными властями условия для вакцинации желающих".

Для тех же молодых людей, кто не сможет сейчас приехать в России, будет организовано обучение в дистанционном формате, технология которого уже отработана в период пандемии.

Как рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, к обучению в РФ приступают и студенты из этой республики. Некоторые из них на период летних каникул вообще не покидали Россию. А те, кто выезжал на родину, сейчас благополучно возвращаются, не испытывая никаких затруднений. Между обеими странами возобновлено авиасообщение, по прибытии в российские города кыргызстанцы выполняют все необходимые требования, установленные здешними вузами,и приступают к учебе. Часть молодых людей селится в общежитиях, часть у родственников или же снимают квартиры.

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, почти 100 процентов российских вузов начинают учебный год 1 сентября, в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности.