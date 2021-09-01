Парламентариев СНГ известили о предстоящих выборах в Жогорку Кенеш

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров издал Указ "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" 28 ноября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ.

Отмечается, что выборы пройдут по новой системе. 28 июля 2021 года Жогорку Кенеш одобрил поправки в Закон "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", определяющие порядок выборов по смешанной системе: 54 мандата по спискам политических партий и 36 мандатов по одномандатным округам.

Таким образом, количество депутатов в Жогорку Кенеше уменьшится с 120 до 90, уточнили в МПА.

Право выдвижения кандидатов по пропорциональной системе представлено политическим партиям, по мажоритарной системе – политическим партиям и самовыдвиженцам. Политические партии, как сообщается на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, должны будут в течение пяти дней после назначения выборов направить в ЦИК уведомление об участии в электоральной кампании.

Депутатом Жогорку Кенеша может быть избран гражданин Кыргызской Республики, достигший на день проведения выборов 25 лет, обладающий избирательным правом, имеющий высшее профессиональное образование.

При определении списка кандидатов политические партии обязаны учесть требования: 30% кандидатов должны составлять женщины, не менее 15 % кандидатов должны быть моложе 35 лет, не менее 15% - иметь различную этническую принадлежность, не менее двух кандидатов - люди с ограниченными возможностями здоровья, проинформировали в МПА СНГ.

Подготовка к выборным кампаниям в странах СНГ, в том числе в Кыргызстане, в обязательном порядке рассматривается на пленарных заседаниях МПА. Она же формирует миссии наблюдателей, которые в дальнейшем мониторят на месте ход выборов. Такие команды работали, в том числе, на выборах депутатов Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года, на выборах президента КР 10 января 2021 года. В миссии включаются парламентарии стран Содружества, сотрудники Секретариата Совета МПА, эксперты.