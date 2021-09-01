Погода
$ 84.56 - 84.75
€ 98.85 - 100.35

Кыргызстанцы приняли участие в празднике города Волоколамска

301  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Делегация посольства КР в РФ и Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области приняла участие в торжественном праздновании 886-летия образования города Волоколамск. Здесь кыргызстанцы побывали по приглашению администрации этого городского округа.

В честь памятного события в городе в течение дня проходили различные культурно-массовые мероприятия. Были организованы концертные программы, мастер-классы, выставки, фотозоны, авиашоу. А на центральном стадионе прошли турнир по футболу, соревнования по армрестлингу и пляжному волейболу.

Жителей и гостей поздравили глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка, заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная, другие официальные лица, представители общественности. Отмечалось, что в этом году на городские торжества приехали делегации из ряда стран, в том числе Болгарии, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, из российских регионов, включая Крым. Гостям тоже было дано слово.

Выступая перед собравшимися, почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров напомнил об исторических узах, связывающих старейший город Подмосковья - Волоколамск с Кыргызстаном. В этих краях в тяжелейшем 1941 году столицу Советского Союза защищали на ближних подступах к ней и уроженцы Киргизской ССР, воевавшие в составе ставшей потом легендарной Панфиловской дивизии.

"В этот суровый и судьбоносный период Великой Отечественной войны у разъезда Дубосеково под Волоколамском наши отцы и деды вместе с другими воинами ценою своих жизней остановили врага", - подчеркнул Аттокуров.

Как рассказал он "VB.KG", среди гостей были и делегации городов-побратимов Волоколамска. В Кыргызстане таковым является Шопоков Сокулукского района, который тоже направил на эти торжества своих представителей.

"В городском парке и на стадионе прошли концерты, на них выступали профессиональные артисты и коллективы художественной самодеятельности, демонстрировались изделия народно-прикладного творчества, предлагались различные деликатесы. Кыргызская диаспора была представлена художественной фольклорной группой "Керемет", желающие также смогли приобрести кыргызские сувениры на память, угоститься блюдами национальной кухни", - поделился Раимкул Аттокуров.

Он также рассказал, что с властями и общественностью Волоколамска кыргызская диаспора Московского региона уже в течение многих лет поддерживает дружеские связи. Кыргызстанцы бывают здесь на различных торжественных событиях, ежегодно 9 мая посещают места боев воинов Панфиловской дивизии, которой командовал бывший военком Киргизии генерал-майор Иван Панфилов.

В Волоколамске установлены бюсты трех Героев Советского Союза – командующего 316-й стрелковой дивизией генерал-майора Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка-кыргызстанца. Дуйшенкула Шопокова. На территории Волоколамского городского округа, в селе Нелидово находится братская могила панфиловцев, неподалеку, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, - величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов. Именно в этих местах осенью 1941 года держали героическую оборону панфиловцы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405732
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  