Кыргызстанцы приняли участие в празднике города Волоколамска

Делегация посольства КР в РФ и Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области приняла участие в торжественном праздновании 886-летия образования города Волоколамск. Здесь кыргызстанцы побывали по приглашению администрации этого городского округа.

В честь памятного события в городе в течение дня проходили различные культурно-массовые мероприятия. Были организованы концертные программы, мастер-классы, выставки, фотозоны, авиашоу. А на центральном стадионе прошли турнир по футболу, соревнования по армрестлингу и пляжному волейболу.

Жителей и гостей поздравили глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка, заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная, другие официальные лица, представители общественности. Отмечалось, что в этом году на городские торжества приехали делегации из ряда стран, в том числе Болгарии, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, из российских регионов, включая Крым. Гостям тоже было дано слово.

Выступая перед собравшимися, почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров напомнил об исторических узах, связывающих старейший город Подмосковья - Волоколамск с Кыргызстаном. В этих краях в тяжелейшем 1941 году столицу Советского Союза защищали на ближних подступах к ней и уроженцы Киргизской ССР, воевавшие в составе ставшей потом легендарной Панфиловской дивизии.

"В этот суровый и судьбоносный период Великой Отечественной войны у разъезда Дубосеково под Волоколамском наши отцы и деды вместе с другими воинами ценою своих жизней остановили врага", - подчеркнул Аттокуров.

Как рассказал он "VB.KG", среди гостей были и делегации городов-побратимов Волоколамска. В Кыргызстане таковым является Шопоков Сокулукского района, который тоже направил на эти торжества своих представителей.

"В городском парке и на стадионе прошли концерты, на них выступали профессиональные артисты и коллективы художественной самодеятельности, демонстрировались изделия народно-прикладного творчества, предлагались различные деликатесы. Кыргызская диаспора была представлена художественной фольклорной группой "Керемет", желающие также смогли приобрести кыргызские сувениры на память, угоститься блюдами национальной кухни", - поделился Раимкул Аттокуров.

Он также рассказал, что с властями и общественностью Волоколамска кыргызская диаспора Московского региона уже в течение многих лет поддерживает дружеские связи. Кыргызстанцы бывают здесь на различных торжественных событиях, ежегодно 9 мая посещают места боев воинов Панфиловской дивизии, которой командовал бывший военком Киргизии генерал-майор Иван Панфилов.

В Волоколамске установлены бюсты трех Героев Советского Союза – командующего 316-й стрелковой дивизией генерал-майора Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка-кыргызстанца. Дуйшенкула Шопокова. На территории Волоколамского городского округа, в селе Нелидово находится братская могила панфиловцев, неподалеку, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, - величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов. Именно в этих местах осенью 1941 года держали героическую оборону панфиловцы.