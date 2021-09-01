12 короткометражных фильмов вошли в национальный конкурс кинофестиваля

С 14 по 18 сентября 2021 года пройдет ежегодный Международный кинофестиваль стран СНГ, Балтии и Грузии Кыргызстан - страна короткометражных фильмов", посвященный юбилею независимости нашей страны.

На днях определились участники национального конкурса, куда вошли 12 кыргызских фильмов. Зрители смогут посмотреть "Ак кел" режиссера Айбека Байымбетова, "Балапан" Данияра Абирова.

Также покажут фильмы "Близнецы после девяти" Лунары Жээнбековой, "Девочка" Айпери Усмановой, "Дом" Алтынкыз Шаршенкуловой,

"Лифт помощи" Чолпон Асанбаевой.

Режиссер Бекзат Туратбек уулу продемонстрирует бишкекчанам кинокартину "Мать", а Байзак Маматалиев "На лодке". Фильм "Скамейка" Арсена Дюшекеева тоже вошел в национальный конкурс. А также "Скользкая дорога" Гульнары Айтмаматовой, "Укой" Амана Ажыматова и

"Шаги" Жанайым Ашимовой.

Киносмотр будет проходить при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ (МФГС), Департамента кинематографии при МКИСМП КР, общественного фонда "Айтыш" и фонда культурного сотрудничества.

Фестиваль включает две конкурсные программы: международная и национальная, где присутствуют такие жанры, как - игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино. В этом году на кинофестиваль было подано свыше 500 заявок.