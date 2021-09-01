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Концерт в честь Дня независимости в Бишкек: Полад Бюль-Бюль Оглы и салют

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- Н Крайнова
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В Бишкеке, вчера, 31 августа, на главной площади Ала-Тоо состоялось вечернее праздничное мероприятие в честь 30-летия независимости Кыргызстана с участием мэра Бишкека Айбека Джунушалиева и председателя Бишкекского городского кенеша Куванычбека Конгантиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Бишкека Джунушалиев поздравил горожан и гостей столицы с главным праздником страны, пожелал крепкого здоровья и благополучия. Также состоялось чествование марафонцев, которые приурочили свои забеги к памятной дате.

С успешным финишем поздравили прапорщика Национальной Гвардии КР Рапиева Кайратбека Жанышевича, который совершил марафон из Суусамыра до площади Ала-Тоо, протяженностью 164 километра. А также Оболбека Осмонбекова, который начал свой забег из села Кызыл-Адыр Кара-Буурского района Таласской области 26 августа на рассвете и прибыл в столицу к вечернему концерту.

Далее горожан, гостей Бишкека ждал концерт отечественных артистов, огненное шоу, также выступил народный артист Азербайджана, советский певец Полад Бюль-Бюль Оглы. А завершилось торжество красочным 6-минутным салютом.


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URL: https://www.vb.kg/405736
Теги:
День независимости, концерт, Кыргызстан
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