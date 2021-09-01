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За прошедшие сутки на территории республики зарегистрировано 22 пожара

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- Айжан Мамбеталиева
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Для их тушения было привлечено 24 пожарных отделений. Со стороны служб спасения осуществлено 3 выезда. Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций.

Также сообщается, что сегодня, 1 сентября, на большей части территории Иссык-Кульской области, в отдельных районах Нарынской области, в предгорных, горных районах Чуйской, Ошской областей, в горных районах Жалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Чуйской, Ошской областей, в зоне земледелия Жалал-Абадской областей и в Таласской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, с усилением до 15-20 метров в секунду.

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области 30 августа 2021 года примерно в 20 часов 30 минут в селе Райкомол зафиксирован сильный ветер. В результате ветер частично снес кровлю крыши ЦСМ, а также в 3-х сараев находящихся по улице Сманова и дерево упало в часть дома. Постарадавших нет.

Также сообщается, что 31 августа со стороны районной комиссии гражданской защиты были проведены уточнительные работы. Крыши сараев были отремонтированы самими хозяевами. А крыши социальных объектов отремонтирует айыл окмоту.

В Иссык-Кульской области в селе Бостери на территории пансионата "Золотые Пески" в озеро утонул мужчина С.Д. 1985 г.р. Для проведения поисковых работ были привлечены 3 спасателя. Но вчера поисковые работы с наступлением темноты были временно приостановлены. Сегодня, 1 сентября работы продолжатся.


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URL: https://www.vb.kg/405737
Теги:
МЧС, пожар, Кыргызстан
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