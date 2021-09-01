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4 тонны мусора убрали на площади Ала-Тоо после Дня независимости

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке 4 тонны мусора убрали на площади Ала-Тоо после Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Всего было задействовано 8 единиц спецтехники. Из них 5 мусороуборочных и 3 поливомоечные машины. С раннего утра беспрерывно на празднике дежурили 60 сотрудников предприятия. Из них 40 грузчиков и дворников и 20 работников дорожно-эксплуатационного управления. Уборка и мойка площади продолжалась до 2 часов ночи.

Также сообщают, что по всему периметру площади было установлено 50 больших пластмассовых контейнеров на колесах и 10 металлических евроконтейнеров. Также сотрудниками предприятия была установлена сцена, ограждения, шатры и другие элементы декора.


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URL: https://www.vb.kg/405739
Теги:
мусор, площадь Ала-Тоо
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