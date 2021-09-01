Член ЦИК КР о новшествах и преимуществах нового закона о выборах

Конституционный закон о выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша подписан президентом. Он предлагает перейти к смешанной системе, когда 36 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 54 - по партийным спискам. О других нововведениях на предстоящих выборах рассказал член ЦИК КР Кайрат Маматов.

Согласно закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша будет применяться практика избрания по смешанной избирательной системе. Что это значит?

- Хотел бы отметить, что от рабочей группы было предложено два варианта, и президентом принят вариант по смешанной системе. Изначально, он предусматривал 35 одномандатных округов и 55 - по партийной системе. Одномандатные округа, где-то в среднем, включают в себя по 100 тысяч избирателей на один округ. А по партийной системе, по действующей норме, рабочей группой в проекте предлагалось, что голосование пройдет по старой системе. Однако, но во втором чтении Жогорку Кенеш принял поправки и предложил уже преференциальную систему. То есть, на сегодняшний день мы имеем 36 одномандатных округов и 54 мандата по партийной системе, но с открытыми списками. Это значит, что наш избиратель может выбрать как саму политическую партию, так и кандидата уже в списке политических партий.

Скажите, пожалуйста, на что направлена эта система, прежде всего?

- Первое – это требование общественности по снижению количества депутатов парламента до 90 человек. В последнее время состоялся ряд дискуссий о том, что якобы политические партии узурпировали власть и являются закрытыми акционерными обществами, в которых решения принимаются лидерами партий. Вот поэтому и была предложена смешанная система с тем, чтобы наши депутаты были независимы.

Вы сказали, что в первом чтении депутаты Жогорку Кенеша отказались именно от преференциальной системы голосования, но, в конечном итоге, они пришли к решению об изменении именно этой преференциальной системы, хотя многие эксперты отмечают, что это усложнит ход голосования, но, с другой стороны, это послужит усовершенствованию выборного законодательства. Так ли это?

- Система, конечно, вызвала очень много споров и вопросов в обществе. Отмечу, что председатель ЦИК, как докладчик и проводник законопроекта, на заседании парламента озвучила все эти риски. Если бы мы пошли по системе, предложенной в первоначальном проекте, то есть по смешанной системе, то у нас по одномандатникам и программа, и техническое обеспечение на 100% были готовы к выборам по партийной системе. Преференциальная система подразумевает, что понадобится еще некоторое время для доработки программы с тем, чтобы мы смогли увидеть те же самые предварительные результаты, которые мы видим с 2015 года через наши АСУ.

Кроме того, нам понадобится отрезок времени для доработки программы. Имеются риски и сложности при подсчете результатов голосования, когда придут избиратели и будут голосовать за своего депутата по округу и по второму бюллетеню по партийной системе. где надо выбрать как партию, так и самого кандидата. Для каждой партии предоставляется 54 номера для списков кандидата, а сам избиратель должен запомнить саму политическую партию и номер его кандидата. На подсчет голосов уйдет больше времени. Одновременно, программа технического обеспечения ЦИК будет в ближайшее время доработана.

Скажите, пожалуйста, сколько кандидатов будет участвовать в этой предвыборной гонке, если от каждой партии 54 кандидата?

- Исходя из практики прошлых лет, в среднем 20 партий -плюс- минус- будут участвовать, потому что сильные кандидаты и лидеры партий уйдут, наверняка, в одномандатные округа, и здесь уже возможно будут создаваться новые партии. Предполагаю, что будет где-то 1,5-2 тысячи кандидатов.

Каким образом планируется провести голосование?

- По моему мнению, фактически это будут двойные выборы, то есть на избирательном участке будут использованы два АСУ, два разных списка, потому что в списки по одномандатным округам будут включены только жители местного сообщества. А по единому округу предусмотрена специальная категория избирателей. И эти два списка будут практически похожи, включая военнослужащих и другие категории лиц, содержащихся во временных изоляторах, а также пациентов больниц, которые будут голосовать по другому списку, то есть по единому округу.