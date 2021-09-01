Погода
$ 84.56 - 84.75
€ 98.85 - 100.35

Член ЦИК КР о новшествах и преимуществах нового закона о выборах

430  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Конституционный закон о выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша подписан президентом. Он предлагает перейти к смешанной системе, когда 36 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 54 - по партийным спискам. О других нововведениях на предстоящих выборах рассказал член ЦИК КР Кайрат Маматов.

Согласно закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша будет применяться практика избрания по смешанной избирательной системе. Что это значит?

- Хотел бы отметить, что от рабочей группы было предложено два варианта, и президентом принят вариант по смешанной системе. Изначально, он предусматривал 35 одномандатных округов и 55 - по партийной системе. Одномандатные округа, где-то в среднем, включают в себя по 100 тысяч избирателей на один округ. А по партийной системе, по действующей норме, рабочей группой в проекте предлагалось, что голосование пройдет по старой системе. Однако, но во втором чтении Жогорку Кенеш принял поправки и предложил уже преференциальную систему. То есть, на сегодняшний день мы имеем 36 одномандатных округов и 54 мандата по партийной системе, но с открытыми списками. Это значит, что наш избиратель может выбрать как саму политическую партию, так и кандидата уже в списке политических партий.

Скажите, пожалуйста, на что направлена эта система, прежде всего?

- Первое – это требование общественности по снижению количества депутатов парламента до 90 человек. В последнее время состоялся ряд дискуссий о том, что якобы политические партии узурпировали власть и являются закрытыми акционерными обществами, в которых решения принимаются лидерами партий. Вот поэтому и была предложена смешанная система с тем, чтобы наши депутаты были независимы.

Вы сказали, что в первом чтении депутаты Жогорку Кенеша отказались именно от преференциальной системы голосования, но, в конечном итоге, они пришли к решению об изменении именно этой преференциальной системы, хотя многие эксперты отмечают, что это усложнит ход голосования, но, с другой стороны, это послужит усовершенствованию выборного законодательства. Так ли это?

- Система, конечно, вызвала очень много споров и вопросов в обществе. Отмечу, что председатель ЦИК, как докладчик и проводник законопроекта, на заседании парламента озвучила все эти риски. Если бы мы пошли по системе, предложенной в первоначальном проекте, то есть по смешанной системе, то у нас по одномандатникам и программа, и техническое обеспечение на 100% были готовы к выборам по партийной системе. Преференциальная система подразумевает, что понадобится еще некоторое время для доработки программы с тем, чтобы мы смогли увидеть те же самые предварительные результаты, которые мы видим с 2015 года через наши АСУ.

Кроме того, нам понадобится отрезок времени для доработки программы. Имеются риски и сложности при подсчете результатов голосования, когда придут избиратели и будут голосовать за своего депутата по округу и по второму бюллетеню по партийной системе. где надо выбрать как партию, так и самого кандидата. Для каждой партии предоставляется 54 номера для списков кандидата, а сам избиратель должен запомнить саму политическую партию и номер его кандидата. На подсчет голосов уйдет больше времени. Одновременно, программа технического обеспечения ЦИК будет в ближайшее время доработана.

Скажите, пожалуйста, сколько кандидатов будет участвовать в этой предвыборной гонке, если от каждой партии 54 кандидата?

- Исходя из практики прошлых лет, в среднем 20 партий -плюс- минус- будут участвовать, потому что сильные кандидаты и лидеры партий уйдут, наверняка, в одномандатные округа, и здесь уже возможно будут создаваться новые партии. Предполагаю, что будет где-то 1,5-2 тысячи кандидатов.

Каким образом планируется провести голосование?

- По моему мнению, фактически это будут двойные выборы, то есть на избирательном участке будут использованы два АСУ, два разных списка, потому что в списки по одномандатным округам будут включены только жители местного сообщества. А по единому округу предусмотрена специальная категория избирателей. И эти два списка будут практически похожи, включая военнослужащих и другие категории лиц, содержащихся во временных изоляторах, а также пациентов больниц, которые будут голосовать по другому списку, то есть по единому округу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405741
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  