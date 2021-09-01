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Когда в Кыргызстане отметят День знаний и как будут учиться школьники?

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане сегодня, 1 сентября, не будет отмечаться День знаний. Как объяснили VB.KG в Министерстве образования и науки, во всех учебных организациях, независимо от формы собственности, учебный год начинается с 15 сентября в офлайн-режиме. Это означает, что все мероприятия должны пройти в этот день.

В Минобразе отмечают, что в ближайшие 3-4 года учеба в школах и вузах будет начинаться с 15 августа. Решение о переносе начала учебного года на 15 дней принято Кабинетом министров КР в целях поэтапного перехода на офлайн обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования. До начала учебного процесса 70% педагогов должны получить прививки от коронавируса.

В обосновании Кабмина говорится, так же о том, что перенос начала учебного года поспособствует также продлению летнего туристического сезона, что положительно скажется на восстановлении и дальнейшем развитии сферы туризма. Кроме того, во внимание была принята практика ряда зарубежных стран, где учебный год начинается после 11 сентября.

Запомните график учебного года в школах:
I четверть - с 15 сентября по 5 ноября (38 полных учебных дней);
II четверть - с 15 ноября по 31 декабря (35 учебных дней);
II четверть - с 11 января по 18 марта (47 учебных дней);
IV четверть - с 28 марта по 8 июня (50 учебных дней).

Каникулы:
осенние - 8 по 14 ноября;
зимние - с 1 по 10 января;
весенние - с 21 по 27 марта;
летние (для учеников младших и невыпускных классов) - с 10 июня.

Последний звонок - 9 июня.

Выпускные госэкзамены для 9 и 11 классов: с 10 июня по 1 июля.

Вручение аттестатов: в 9-х классах - 11 июля, в 11-х классах - 15 июля.

Приемная кампания в вузы и спузы на 2023 год: 23 июля – 10 сентября 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/405744
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Бишкек, Кыргызстан
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