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"Великодушие оружие великих". Президента призвали объявить амнистию

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Уже прошло 30 лет с момента обретения нашей страной независимости. Среди ожидавших этого дня были и те, кто привлечены к уголовной ответственности не без политической окраски и в настоящее время находятся за решёткой. Думаю, что они, их родственники, друзья, соратники с нетерпением ожидали 30-летия независимости и возможной президентской амнистии.

На мой взгляд, 30 лет - это достаточно историческое время, чтобы проанализировать и подводить некие итоги. Давайте проанализируем один из главных аспектов развития государства? Сейчас мы живем в стране, где правили 5 президентов. То есть, у нас сейчас Пятая республика, так как каждый президент строил свою страну, свою конституцию и свою философию.

В отличие от других президентов, Садыр Жапаров пришёл к власти в результате высокого подъёма прямой онлайн демократии народных масс. И поэтому на нем лежит небывалая ответственность в новой системе онлайн реальности.

Народ познал решительность характера Садыра Жапарова. Свидетельство тому - волевое решение по Кумтору, которое не сумели применить его предшественники.

В развитых демократиях правила  политической борьбы схожи с правилами спорта. То есть, политические оппоненты не становятся личными врагами и к ним не применяются государственные карательные инструменты для личной мести. Борьба продолжается в рамках политических традиций. На мой взгляд, эти традиции должны укрепиться и в нашей кыргызской Пятой республике.

Думаю что большая часть народа позитивно оценила бы объявление нынешним президентом амнистии всем своим политическим оппонентам, осуждённым и находящимся под следствием. Это позволило бы нашей Пятой республике переформатироваться на новое философское понимание политических процессов.

Конечно, Садыр Жапаров может сказать: пусть это решает суд, но у президента, согласно Конституции, есть полная власть и он может применить свои полномочия в полной мере.

Ближайшее окружение президента, конечно,  могут задать резонный вопрос: зачем нам оппоненты на свободе, мешающие строить новую страну? В этом случае я бы обратил внимание на непреходящие скрепы диалектики Гегеля: законы единства и борьбы противоположностей. Они являются движущей силой развития человека и общества.

P.S. Одним из причин, породившим эти размышления, стал доклад Госдепартамента США за 2018 год, в котором политическими узниками Кыргызстана были признаны Садыр Жапаров, Омурбек Текебаев, Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Как бы мы не критиковали Госдепартамент США всё таки они существенно влияют на общественное мнение, особенно на нашем островке демократии.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев


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URL: https://www.vb.kg/405746
Теги:
амнистия, Кыргызстан, политика, Садыр Жапаров
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