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Кыргызстанцев пригласили на спортивный саммит в Екатеринбург

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- Евгений Денисенко
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В Екатеринбурге прошла презентации Всемирного саммита спорта и бизнеса "SportAccord". Участие в ней принял генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов.

"SportAccord" раз в год собирает на своей площадке лидеров мирового спортивного сообщества, организуется в разных городах мира, дважды проходил в России (в Санкт-Петербурге и Сочи). В саммите принимают участие представители руководства спортивных федераций, организационных комитетов, городов, правительств, агентств, СМИ, юридических и технологических компаний, спортсмены, промышленники, специалисты в области медицины, изобретатели и специалисты в отдельных отраслях. Цель саммита - развитие сотрудничества и обмен опытом между российскими и зарубежными представителями индустрии, обсуждение спортивного сектора в экономическом, социальном и инфраструктурном развитии городов.

В столице Свердловской области "SportAccord" планируется провести в период с 15 по 29 мая 2022 года с приглашением большого количества зарубежных гостей. На презентацию пригласили представителей государственных органов и общественных организаций региона, а также глав зарубежных консульских учреждений, которые обменялись мнениями о предстоящем саммите, об участии в нем своих стран.

Презентация состоялась в рамках тожественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города Екатеринбурга. В них по традиции приняли участие и представители различных диаспор, включая кыргызскую. В нынешнем году кыргызстанцы, сотрудники генерального консульства КР стали участниками и ряда других мероприятий, организованных властями этого региона, его столицы.

Одно из таких мероприятий – международная туристическая выставка"Лето-2021", на которой был презентован и туристический потенциал Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/405753
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