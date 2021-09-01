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Минсельхоз предлагает продлить освобождение от НДС для импортёров сахара

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане предлагают продлить сроки освобождения от уплаты НДС белого сахара и сахара-сырца до 30 сентября 2021 года и растительного масла до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

На днях в Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов КР (МСВХРР КР) состоялась встреча производителей сахарной свеклы, представителей завода по переработке сахарной свеклы ОАО "Каинды-Кант" и импортеров сахара с участием представителей Министерства экономики и финансов КР (МЭФ), Государственного агентства по антимонопольному регулированию при МЭФ КР.

На встрече обсуждался вопрос о ситуации на рынке сахара на мировом рынке и зависимости национального рынка сахара от существующих и предполагаемых объемов производства сахара в основных странах-производителях в мире и в ЕАЭС.

Участники встречи отметили, что прогнозируется уже третий сезон подряд сокращение производства сахара по всему миру в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В этой связи представителями МСВХРР КР и МЭФ КР принято решение об инициировании проекта постановления Кабинета министров КР "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров КР №42 от 24 июня 2021 года "О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов, применяемых в целях стабилизации рыночных цен на продовольственные товары" в части продления сроков освобождения от уплаты НДС сахара белого и сахара-сырца тростникового до 30 сентября 2021 года и масла растительного до 31 декабря 2021 года.

Минсельхоз просит всех заинтересованных лиц в ввозе сахара на территорию КР с третьих стран и стран ЕАЭС без уплаты таможенной пошлины и НДС обратиться в отдел продовольственной безопасности МСВХРР КР по тел. +996312623644, 0557557529, 995754875.


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URL: https://www.vb.kg/405754
Теги:
Минсельхоз, НДС, продовольствие, цены, импорт, Кыргызстан
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