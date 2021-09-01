Выборы Жогорку Кенеша: Уведомление об участии подали уже семь партий

Уже семь политических партий выразили намерение участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Уведомления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР начали поступать 30 августа.

Их подали политические партии:

"Социал-демократы"

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Касымбекова Нурбека Айтыевича, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Усубалиева Таалайбека Болотбековича.

"Улуттар биримдиги"

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Болотбекова Руслана Бейшенбековича, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Сыдыкова Камиля Таштанбековича.

"Ишеним"

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Рысбаеву Асель Алишеровну, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Турдакунову Эльвиру Алмазбековну.

"Альянс"

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Имаралиеву Айназик Акматалиевну, уполномоченным представителем по финансовым вопросам –Арзымбаеву Чынару Кыясовну.

"Партия Зеленых Кыргызстана"

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Алыбаеву Анель Кубанычбековну, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Аджибаеву Жаныл Бейшеновну.

"Жаратман Эл"

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Суранбаева Памир Маматкадыровича, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Асанбекову Салтанат Анарбековну.

"Патриотическая партия единения Кыргызстана"

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Суйундук уулу Данияра, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Сапаралиеву Кульбарчын Абдилхасимовну.

ЦИК напоминает, что письменное уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии должно быть подписано руководителем политической партии и заверено печатью политической партии. Последний день подачи письменного уведомления - 3 сентября 2021 года, до 18.00 ч.

Вместе с тем, согласно частей 1, 2 статьи 60, части 1 статьи 601 конституционного Закона, уведомление об участии на выборах кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР по одномандатному избирательному округу, начинается со дня утверждения схемы и границы избирательных округов (до 6 сентября ) и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов, т.е. по 13 октября (включительно).

Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 28 ноября.