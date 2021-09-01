Эксперты СНГ создадут реестр специалистов для защиты от эпидемий

Исполком СНГ провел в онлайн режиме заседание координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств СНГ от завоза и распространения инфекционных болезней. Обсудили задачи по создания единого перечня профессий профильных ведомств для коллегиального действия при возникновении очагов инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

При участии представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Европейского регионального бюро ВОЗ и Исполкома был рассмотрен вопрос по формированию общего реестра специалистов в сфере здравоохранения. При этом они смогут проводить совместные действия по выявлению причин и принять меры для борьбы с возбудителями болезней.

Заключительный вариант документа будет представлен на рассмотрение Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

Как было отмечено, самой опасной в настоящее время является штамм дельта, который зафиксирован во всех республиках Содружества за исключение Кыргызстана и Таджикистана. Вообще же зафиксировано более 11,5 млн. случаев заболевших от коронавируса в странах СНГ и 2,3% имели летальный исход. Во всех республиках ведется активная вакцинация населения, а также совместные защитные работы.

Также стороны обменялись информацией по санитарно-эпидемиологической ситуации в странах СНГ, в том числе о проводимых мерах по мониторингу очагов чумы.